Face à la controverse suscitée par son départ à Dubaï en pleine négociation avec Québec, la présidente de la FTQ, Magali Picard, rentre finalement au Québec. « Je comprends à quel point vous n’êtes pas contents, vous n’êtes pas fiers de cette décision », dit-elle aux membres de son syndicat.

Magali Picard a fait l’annonce de son retour au pays dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« J’entends, je lis, je reçois vos commentaires, votre colère du fait que je ne suis pas à Montréal, mais bien à la COP28 pendant la négociation du front commun », dit-elle. Elle sera de retour au Québec mercredi matin.

La présidente de la FTQ affirme qu’elle devait au départ rester deux semaines à Dubaï, mais qu’elle avait déjà pris la décision d’écouter son séjour en raison des négociations avec Québec.

« Présentement, comme vous le savez, on n’a personne dans la rue au front commun. Les négociations continuent aux tables », dit-elle également.

Magalie Picard est partie pour Dubaï lundi afin d’assister à la COP28 sur les changements climatiques. Et ce, alors que le front commun annonce d’autres jours de grève, du 8 au 14 décembre.

La FTQ a annoncé lundi que sa présidente, Mme Picard, son secrétaire général Denis Bolduc (et numéro deux de la centrale syndicale) et plusieurs délégués participeront du 30 novembre au 12 décembre à la COP28.

Mardi en matinée, la FTQ soutenait en point de presse que ce déplacement ne changeait rien au cours des négociations.

« Mme Picard est en contact constant avec l’équipe de négociation. Pas plus tard qu’hier, j’étais en contact par textos avec elle », a déclaré mardi Mélanie Gougeon, coordonnatrice de la négociation des secteurs public et parapublic des syndicats affiliés à la FTQ.

« Elle suit le dossier d’où elle est et va être de retour lundi au Québec, a-t-elle poursuivi. Elle sera sur les lignes de piquetage si on se rend à la grève. Le message : elle est présente, accessible ».

Et François Enault, premier vice-président de la CSN, d’ajouter que les équipes de négociations fonctionnent comme à l’habitude. « Ça n’enlève rien au déroulement des négociations ».

Dans son communiqué lundi, la FTQ ne s’est pas justifiée quant à la nécessité d’un tel déplacement alors que des milliers d’enseignants sont dans la rue, mais la centrale syndicale s’est expliquée par rapport à la destination.

« Si le choix du pays hôte peut sembler paradoxal par rapport aux objectifs de la conférence, la FTQ reconnaît le principe d’alternance des continents de l’ONU dans la sélection des pays organisateurs. Les défis actuels sont trop importants pour pratiquer la politique de la chaise vide. En tant que centrale syndicale, nous estimons avoir un rôle essentiel à jouer auprès de nos membres », explique Denis Bolduc.

Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, a écrit sur X que Magali Picard devrait être avec ses troupes « par respect pour les travailleurs syndiqués qui paient des cotisations syndicales et, aussi, par respect pour les parents, patients et citoyens qui subissent les effets de la grève ».