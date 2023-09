(Montréal) Les manifestations en tous genres se multiplient dans le secteur public, tant de la part du front commun que des organisations syndicales qui n’en font pas partie. L’annonce de la fin de certaines primes que touchent des milliers de travailleurs, le 30 septembre, en a irrité plus d’un.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ces primes concernent des psychologues, du personnel infirmier, des ouvriers spécialisés, des secrétaires médicales, ainsi que ceux qui travaillent auprès des personnes en CHSLD, par exemple. Elles peuvent représenter des milliers de dollars pour les travailleurs concernés.

Les syndicats demandent à ce que ces primes demeurent en vigueur le temps que durent les négociations pour le renouvellement des conventions collectives.

Le gouvernement a fait un pas en ce sens en annonçant à la FIQ, lundi matin, que trois primes concernant ses membres qui devaient prendre fin le 30 septembre seraient prolongées jusqu’à la mi-octobre. Le sursis touche des primes de soir, de nuit et de jour.

Pendant ce temps, lundi matin, des travailleurs membres du front commun ont manifesté devant les bureaux du Conseil du trésor à Québec, contre la fin de plusieurs de ces primes ou montants forfaitaires.

Dans certains cas, ces primes devaient prendre fin en mars et avaient déjà été prolongées à deux occasions par le gouvernement du Québec, avait expliqué la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Aussi, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) qui ne fait pas partie du front commun, et qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, a tenu une « marche pour le réseau de la santé » de dimanche 9 h à lundi 10 h 30.

Et tôt lundi matin, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui ne fait pas partie du front commun, et qui représente 65 500 enseignants des niveaux primaire et secondaire, a déroulé une banderole à l’édifice de la Fédération des centres de services scolaires, l’association qui regroupe les employeurs.

De son côté, la ministre LeBel a affirmé qu’« il est normal, dans une négo, que les syndicats utilisent des moyens de pression comme aujourd’hui. C’est leur choix. » Elle réagissait ainsi à la manifestation du front commun qui a réuni plusieurs milliers de personnes samedi à Montréal.