(Montréal) Évacués en catastrophe mardi dernier, les résidants de Chibougamau pourront rentrer chez eux lundi matin, a annoncé la mairesse, Manon Cyr. Le nombre d’incendies de forêt non maîtrisés diminue au Québec, mais le niveau d’inflammabilité reste élevé dans le nord de la province et en Abitibi.

À compter de lundi 8 h, la route 167 sera rouverte à la circulation à partir de La Dorée, permettant aux citoyens évacués de revenir à la maison. La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, en a fait l’annonce en début d’après-midi dimanche sur les réseaux sociaux.

« L’incendie de forêt 334 fait du surplace. Il n’est pas maîtrisé, il n’est pas en contrôle, donc je vous le répète, il risque d’avoir de la fumée dans l’air », a-t-elle souligné, affirmant « suivre la situation avec les différents partenaires d’heure en heure ».

Plus tôt dimanche, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, avait pourtant annoncé qu’aucune levée d’avis d’évacuation n’était prévue « à très court terme », notamment pour la ville de Chibougamau.

Mardi soir, la municipalité a annoncé l’évacuation des 7500 résidants, incluant ceux de la zone de villégiature. L’aréna de Roberval, situé 255 kilomètres plus loin, avait été transformé en refuge d’urgence.

« Les choses s’améliorent »

« Je sais qu’il y a plusieurs citoyens qui sont évacués en ce moment et qui ont hâte de savoir à quel moment ils pourront retourner chez eux », a souligné d’entrée de jeu Mme Blanchette Vézina, en conférence de presse dimanche.

Or, la situation reste trop fragile autour de Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, et de Normétal, en Abitibi-Ouest, pour avancer une date de retour à la maison. À Chibougamau aussi, l’indice d’inflammabilité ne permet pas encore une réintégration sécuritaire des résidants, avait-elle indiqué.

« Ceci étant, les choses s’améliorent. C’est la bonne nouvelle. Il y a une diminution du nombre de feux hors de contrôle », a souligné Mme Blanchette Vézina, ajoutant que le Québec passe « d’un mode réactif à un mode offensif ».

Dimanche matin, 118 feux étaient toujours en activité dans la province. Le nombre de feux non maîtrisés est passé à 44, en baisse de 28 par rapport à la veille.

Ça va nous permettre de commencer à regarder pour un retour dans certaines communautés, mais pas à très court terme La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina

« On est en discussion par contre avec des communautés pour une réintégration, éventuellement cette semaine », a-t-elle poursuivi.

Les deux prochains jours seront déterminants en raison des vents et de l’indice d’inflammabilité qui demeurera élevé. Les précipitations attendues mardi un peu partout à travers la province pourraient toutefois ralentir la progression des feux.

Par ailleurs, l’interdiction de faire des feux en forêt ou à proximité demeure en vigueur dans plusieurs régions du Québec. « Il y a des analyses qui se font avec la [Société de protection des forêts contre le feu] pour voir s’il y aurait des mesures qui pourraient être réduites dans certains secteurs », a indiqué Maïté Blanchette Vézina.

Situation stable à Lebel-sur-Quévillon et Senneterre

L’incendie qui menaçait la municipalité de Normétal, située en Abitibi-Ouest, est maintenant contenu à 8454,8 hectares. « Cela signifie que la progression du feu est arrêtée, du moins pour le moment. Il s’agit d’une excellente nouvelle », a annoncé la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dimanche.

Lundi, 25 militaires canadiens se rajouteront sur le terrain en soutien aux pompiers du Nouveau-Brunswick déjà sur place pour combattre le brasier.

« Aucune personne n’est autorisée à se rendre à son domicile », a rappelé la directrice générale de la ville, Lyne Blanchet, sur Facebook.

Du côté de Val-d’Or, la population des secteurs de lac Gueguen, de lac Matchi-Manitou et de lac Villebon ont reçu dimanche l’autorisation de retourner à la maison, plus d’une semaine après avoir reçu la consigne d’évacuer.

À Lebel-sur-Quévillon, en Jamésie, l’incendie numéro 344 causé par la foudre ne progresse plus depuis quelques jours. Et les conditions météorologiques demeurent favorables dimanche, a assuré le maire Guy Lafrenière.

Une centaine de pompiers des États-Unis viendront prêter main-forte aux équipes locales qui combattent l’important brasier. « Les équipes vont arriver le 13 et 14 juin, a précisé M. Lafrenière. Il faut être prêt à les recevoir. Aujourd’hui, on travaille sur notre plan. On l’a fait hier soir. Il est important de bien coordonner les étapes. »

Conscient de l’impatience de certains citoyens évacués, le maire a rappelé que l’autorisation de réintégrer la ville dépend de la Société de protection contre les incendies de forêt et de la Sécurité publique.

« Pour permettre un retour, il faut s’assurer que la ville et l’usine [Nordic Kraft] sont 100 % sécuritaires. Il faut s’assurer que tous les citoyens et citoyennes sont en sécurité », a-t-il souligné.

Au sud de Lebel-sur-Quévillon, à Senneterre, la situation est aussi stable, mais demeure imprévisible.

« On est entouré de forêt. Les incendies de forêt qu’on a actuellement sont historiques. On n’a jamais vu ça au Québec, et ça va durer tout l’été », a prévenu Marilyne Fournier, coordonnatrice des mesures d’urgence de la Ville de Senneterre.

Afin de réduire les risques de propagation de l’incendie, les citoyens sont invités à se débarrasser de toute matière combustible ou produit inflammable de leur terrain.