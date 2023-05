Trois mois plus tard, encore des files d’attente dans plusieurs régions

Trois mois après le déploiement de la plateforme SAAQclic, les files d’attente sont encore réalité dans plusieurs régions. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) attribue le problème à la période achalandée du début de l’été et aux nombreux clients qui se présentent encore en succursale, alors qu’ils auraient pu utiliser les services numériques.

« Les mois de mai et juin sont des périodes très achalandées chaque année en raison du nombre de clients qui changent de véhicule et de la saison des déremisages, notamment », explique à La Presse la porte-parole de la SAAQ, Geneviève Côté.

Elle soutient que « de nombreux clients » se présentent encore en succursale, alors qu’ils auraient « pu éviter l’attente en utilisant les services numériques ». « Par exemple, pour les transactions de déremisage ou de transfert de propriété entre particuliers pour un véhicule de promenade, le chemin le plus rapide est SAAQclic, mais nous recevons encore beaucoup de clients pour ces transactions en points de services », soutient Mme Côté.

Plusieurs lecteurs de La Presse rapportent encore vivre une série de difficultés techniques, dont l’attente prolongée pour procéder au paiement de plaques d’immatriculation dans plusieurs régions. Des bogues ont aussi été signalés en lien avec le Service québécois de changements d’adresse (SQCA), les changements ayant été faits dans d’autres organismes, mais pas à la SAAQ.

Mercredi, le temps d’attente frisait encore l’heure à Sainte-Thérèse, alors qu’à Beauharnois et Saint-Georges-de-Beauce, notamment, il fallait patienter jusqu’à 45 minutes. Dans les secteurs de Saint-Eustache et Pointe-Claire, l’attente minimale était de 40 minutes en moyenne. Plusieurs autres établissements affichaient un temps d’attente surpassant la demi-heure.

Si les délais d’attente ont augmenté dans les deux premières semaines de mai, ils sont toutefois maintenant « revenus à la normale dans la majorité des points de service », affirme la Société. « Globalement, partout au Québec, nos délais rencontrent la cible de notre déclaration de services aux citoyens, qui prévoit que 80 % de nos clients soient servis dans un délai de 30 minutes », précise Geneviève Côté, ajoutant que la SAAQ s’attend à un retour à la normale en juillet seulement.

Des mesures toujours en place

La SAAQ assure que plusieurs mesures sont encore en vigueur pour réduire les files d’attente. D’abord, les clients qui se présentent en personne « sont pris en charge et se voient offrir une autre option au besoin, en fonction du niveau de priorité de la demande ». « Lorsque requis, les heures d’ouverture sont élargies en fonction de l’achalandage de la journée pour ne pas refuser de clients et servir la clientèle qui a décidé de patienter », affirme la porte-parole.

Pour les usagers qui se présentent sans rendez-vous, des préposés sur place offrent l’option de les accompagner pour pouvoir faire leur service de façon numérique. Ces « espaces SAAQclic » d’assistance seront d’ailleurs déployés dans l’ensemble des centres de services d’ici la fin du mois de juillet, promet la SAAQ.

Actuellement, 25 de ces espaces sont disponibles à travers le Québec, permettant essentiellement d’aider le client dans la création de son compte SAAQclic. Des bornes libre-service ont également été implantées dans 43 centres de services.

À noter : les plus petits points de service ont souvent « une capacité restreinte », fait valoir Mme Côté. « Un imprévu, l’absence d’un employé affecte leur capacité à servir la clientèle à un moment de la journée. Par exemple, un point de service qui a un nouvel employé en formation peut voir son délai d’attente augmenter en raison de la période d’apprentissage requise pour former un nouvel employé », avance-t-elle.

Le coût de la transition à la SAAQ atteindra un minimum de 2,6 millions, surtout en heures supplémentaires et en élargissement d’heures d’ouverture, tel que l’avait mentionné la Société en avril lors de l’étude des crédits budgétaires à l’Assemblée nationale.