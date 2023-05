Le service a indiqué que la tempête s’intensifiait et a mis en garde contre une « triple menace » de vents, de pluies torrentielles et d’ondes de tempête potentiellement mortelles sur Guam.

(Honolulu) Le président américain Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence alors que le super typhon Mawar, qui s’intensifie, s’approche de Guam, où toute personne ne vivant pas dans une maison en béton a été invitée à se mettre à l’abri ailleurs et où les abris d’urgence ont commencé à se remplir en prévision de ce qui pourrait être la tempête la plus puissante à frapper le territoire américain du Pacifique depuis vingt ans.

Jennifer Sinco Kelleher Associated Press

Le gouverneur Lou Leon Guerrero a indiqué sur les réseaux sociaux que la déclaration soutiendrait la mobilisation des ressources à Guam, ce qui est « particulièrement crucial étant donné notre distance par rapport aux États-Unis continentaux ». M. Guerrero a ordonné aux habitants des zones côtières, des basses terres et des zones inondables de ce territoire de plus de 150 000 habitants d’évacuer vers les hauteurs.

L’aide fédérale sera nécessaire pour sauver des vies et des biens et « atténuer les effets de cette catastrophe imminente », a déclaré M. Guerrero dans une lettre adressée au président demandant l’instauration d’une « situation d’urgence » pour Guam. Les autorités ont prévenu les habitants qui ne se trouvent pas dans des structures entièrement en béton ― de nombreuses maisons sur cette île lointaine sont faites de bois et de tôle ― d’envisager de déménager.

Alors que la pluie des bandes extérieures de la tempête tombait déjà sur le territoire, le service météorologique national a déclaré que la tempête avait été reclassée en « super typhon » de catégorie 4, ce qui signifie des vents maximums soutenus de 240 kilomètres/heure ou plus. Son centre se trouvait à environ 225 kilomètres au sud-est de Guam mardi en fin de journée, heure locale, et se déplaçait vers le nord-nord-ouest, selon le service météorologique.

Le service a indiqué que la tempête s’intensifiait et a mis en garde contre une « triple menace » de vents, de pluies torrentielles et d’ondes de tempête potentiellement mortelles sur Guam.

Le service météorologique a indiqué que la tempête pourrait toucher le sud de Guam vers midi mercredi, ce qui correspond à mardi soir pour les États-Unis continentaux. Guam se trouve à l’ouest de la ligne internationale de changement de date et a un jour d’avance sur le continent et sur Hawaii.

Si Guam n’est pas directement touchée, elle sera effleurée, a dit Patrick Doll, le météorologue en chef du service météorologique à Tiyan, Guam.

Dans un message diffusé sur YouTube, M. Guerrero a exhorté les habitants à rester calmes et a ordonné à la Garde nationale d’aider ceux qui se trouvent dans les zones de faible altitude à évacuer, tandis que les habitants faisaient des réserves d’eau et de générateurs.

« Nous sommes dans la ligne de mire du typhon Mawar, a-t-il déclaré. Il faut agir maintenant, rester calme, s’informer et se protéger. »

Une onde de tempête de 2 à 3 mètres au-dessus de la marée haute normale est attendue et pourrait atteindre 4,5 mètres. Les vagues devraient s’intensifier fortement au cours des deux prochains jours le long des récifs orientés vers le sud et l’est, avec des vagues dangereuses de 6 à 7,5 mètres jusqu’à mercredi, selon le service météorologique.

La tempête ne se déplace qu’à 8 kilomètres/heure, mais son œil est large de 27 kilomètres, ce qui signifie que les personnes se trouvant au centre du typhon pourraient voir des conditions calmes pendant plus de trois heures et conclure, bien trop tôt, que le pire est passé, a déclaré M. Doll. Lorsque l’œil sera passé, les vents pourraient atteindre 240 kilomètres/heure en quelques minutes, et les gens devraient donc rester à l’abri jusqu’à ce que le gouvernement donne le feu vert, a-t-il ajouté.

Dans les épiceries et les quincailleries de l’île, les gens sont repartis lundi avec des paniers remplis de conserves, des caisses d’eau et des générateurs, a rapporté le Pacific Daily News.

Rota, une île du Commonwealth américain des îles Mariannes du Nord, était également sous le coup d’une alerte au typhon, a indiqué M. Doll. Tinian et Saipan, dans les Mariannes du Nord, ont été placées en alerte de tempête tropicale.

Certaines personnes dans ces régions sont encore dans des abris temporaires ou des tentes après le super typhon de catégorie 5 Yutu en 2018, a noté M. Doll.

« Guam est frappée par un typhon de catégorie 4 ou 5 tous les cinq à sept ans. Dame Nature nous a épargnés ces derniers temps, a lancé M. Doll, ajoutant que la dernière attaque directe remontait à 2002. Nous sommes donc très en retard. »

La saison des typhons s’étend du 1er juillet au 15 décembre dans l’ouest du Pacifique Nord, selon les services météorologiques.