Laurent Côté Les as de l’info

Daphnée Hacker-B., collaboration spéciale Les as de l’info

Des dossiers privés… pas si privés

Savais-tu que, lorsque tu atteins l’âge de 14 ans, tu peux demander que tes parents n’aient plus accès à ton dossier médical ? En principe, à part toi, seuls certains professionnels de la santé sont autorisés à y accéder. C’est privé ! Toutefois, une enquête de La Presse a récemment révélé que les dossiers médicaux ne sont peut-être pas autant en sécurité qu’on aurait pu le penser...

C’est quoi, mon dossier médical ?

Ton dossier médical, c’est un dossier qui rassemble toutes les données qui sont liées à ta santé. Il peut inclure les notes que ton médecin a prises pendant vos rencontres, les résultats des tests que tu pourrais avoir passés, la liste des médicaments que tu prends, etc.

Au Québec, tu as le droit de demander à être le seul à pouvoir consulter ton dossier médical (à l’exception de quelques professionnels de la santé) dès tes 14 ans. Si c’est ta décision, même tes parents ne pourront pas le consulter sans ton autorisation. Le même principe s’applique dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, mais seulement à partir de 16 ans.

Dans le reste du Canada, c’est un peu la même chose, sauf que l’âge n’est pas spécifié. C’est donc au médecin de décider, en fonction de la situation, si tes données médicales devraient rester confidentielles ou non.

Pas touche à mes données !

Connais-tu l’animatrice et productrice Véronique Cloutier ? C’est une vedette québécoise très populaire. Elle possède un magazine et a animé plusieurs émissions de radio et de télévision. Véronique a participé à l’enquête de La Presse dont on te parlait un peu plus haut.

Elle a demandé à l’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, de lui fournir la liste des personnes qui avaient consulté son dossier médical dans les dernières années. Résultat : plus de 15 visites en 10 ans ! Il faut dire qu’elle n’était pas allée à cet hôpital depuis 2012, alors il n’y avait aucune bonne raison pour ces personnes de consulter son dossier.

Véronique dit qu’elle n’est pas fâchée, car elle n’a pas vraiment de secrets. Mais si elle avait eu une maladie grave, comme un cancer, ces personnes l’auraient su, contre sa volonté. La célébrité espère que l’enquête de La Presse va forcer le gouvernement québécois à agir pour que les informations confidentielles... restent confidentielles !

Un problème bien plus gros

Véronique est loin d’être la seule à qui cette situation est arrivée. L’enquête de La Presse a dévoilé que des milliers de dossiers médicaux comme le sien ont été consultés sans raison.

Par exemple, à l’hôpital pour enfants de Sainte-Justine, à Montréal, quatre employées ont consulté 1366 dossiers « par pure curiosité ». Ou encore, en Gaspésie, une infirmière a examiné 2339 fois les dossiers de personnes qu’elle connaissait. Ces employées n’avaient pas le droit d’agir ainsi et elles ont été punies pour leurs actes.

D’après un article de Hugo Joncas, La Presse

Protégeons nos abeilles

Mateo a construit une main de robot

PHOTO FOURNIE PAR MATEO JARQUIN La main robotique conçue par Mateo Jarquin

Connais-tu le superhéros Iron Man ? Un adolescent québécois s’est inspiré de l’armure ultratechnologique de ce personnage légendaire. Il a inventé une main robotique qui peut être contrôlée à distance. Jeudi, ce projet lui a permis de décrocher l’argent à la grande finale pancanadienne de l’Expo-Sciences ! On te présente Mateo et son incroyable main.

Mateo Jarquin a 15 ans et va à l’école secondaire Alexander Galt Regional High School, située dans la ville de Sherbrooke. À la fin d’avril, il a remporté la médaille de bronze du Réseau Technoscience à la finale québécoise de l’Expo-Sciences Hydro-Québec, un concours scientifique auquel tous les Québécois de 6 à 20 ans peuvent participer.

Son projet a été sélectionné pour une autre compétition : l’Expo-Sciences pancanadienne, où se retrouvent les meilleurs projets du pays. Au cours des derniers jours, Mateo s’est rendu à Edmonton, en Alberta, pour présenter sa main de robot aux juges. Devine quoi ? Il a remporté une médaille d’argent et des bourses d’études pour aller à l’université ! Mateo nous a raconté son fabuleux parcours.

Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton projet ?

L’idée de base, c’est de contrôler une main robotique sans avoir à la toucher. En faisant du codage informatique, j’ai créé un logiciel qui reconnaît les mouvements de la main. Je mets ma main devant la caméra de l’ordinateur, je fais le mouvement que je veux et ensuite, la main robotique fait exactement le même mouvement.

PHOTO FOURNIE PAR MATEO Mateo nous montre sa création.

Et à quoi cette invention pourrait-elle servir ?

À plein de choses différentes. Par exemple, pour faire des opérations trop dangereuses pour l’humain, comme désamorcer une bombe. Ça pourrait aussi servir à faire des interventions chirurgicales à distance, ou juste à allumer la télévision sans manette !

Wow ! C’est impressionnant. Comment as-tu eu l’idée de faire ça ?

Au début, c’était juste une idée de costume d’Halloween ! J’avais envie de me déguiser en Iron Man. Avec l’aide de mes grands-parents, j’ai utilisé une imprimante 3D pour reproduire une de ses mains.

Et ensuite, tu as eu envie que la main bouge ?

Oui, exactement ! Je voulais pouvoir la contrôler à distance. J’ai décidé d’apprendre par moi-même la programmation informatique, en utilisant la plateforme Python. Et puis j’ai entendu parler de l’Expo-Sciences. Je me suis dit : je dois présenter mon projet à ce concours ! Il ne me restait que deux mois pour tout terminer.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à faire ?

La programmation ! C’est beaucoup de travail et il faut être super précis. Pendant deux mois, j’ai passé tout mon temps libre à faire du codage. Le soir, après avoir fini mes devoirs... le matin et en fin de journée dans l’autobus... Je ne faisais que ça !

PHOTO FOURNIE PAR MATEO Mateo avec sa médaille d’argent au cou

Est-ce que tout ce dur travail en valait la peine ?

Ah oui, vraiment ! Je n’en reviens pas d’avoir gagné deux prix. J’ai adoré mon expérience à l’Expo-Sciences à Montréal. Surtout, j’ai vécu un moment très spécial durant la semaine à Edmonton pour l’Expo-Sciences pancanadienne. J’ai rencontré plein de personnes incroyables et j’ai vu des projets très impressionnants. Ça me motive à participer encore à ce concours l’an prochain.

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui aimeraient vivre ton expérience ?

Quand on a une idée de projet, le plus difficile, c’est la première étape : il faut se lancer ! Une fois qu’on a commencé, on réalise qu’on est capable. Il faut juste être prêt à travailler fort, mais on peut tous réaliser nos rêves !

Pour voir la main robotique et en apprendre plus sur le projet de Mateo, tu peux regarder cette vidéo (elle est en anglais avec des sous-titres en français) :