Les 100 jours du directeur du SPVM Fady Dagher, Journée sur l’intelligence artificielle en enseignement supérieur… Voici ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

Journée sur l’intelligence artificielle en enseignement supérieur

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville 1 /2



La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, et le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville participeront à la Journée sur l’intelligence artificielle en enseignement supérieur. Des enseignants, des professionnels en pédagogie, des chercheurs, des experts des domaines de la technopédagogie et de l’intelligence artificielle ainsi que des étudiants et des gestionnaires seront également de la partie.

Les objectifs de cette journée seront en premier lieu de démystifier les formes et les modalités d’utilisation des outils issus de l’intelligence artificielle, tels que les agents conversationnels, et, finalement, d’échanger notamment sur les enjeux éthiques, pédagogiques, d’évaluation des apprentissages et d’intégrité académique.

Lundi 15 mai, 8 h 30