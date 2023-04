Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Mia Gagné Vincent Stagiaire, Les as de l’info

Daphnée Hacker-B. Collaboratrice, Les as de l’info

LAURIE JEANNE BEAUDOIN Collaboratrice et illustratrice, Les as de l’info

Une victoire pour les peuples autochtones

Les peuples autochtones attendaient cette annonce depuis très longtemps (près de 500 ans !). L’Église catholique a finalement abandonné sa « doctrine de la découverte ». Mais de quoi s’agit-il ? Je me suis entretenue avec Isabelle Picard, une spécialiste des Premières Nations qui est elle-même wendat, pour mieux t’expliquer cette nouvelle importante.

C’est quoi, la « doctrine de la découverte » ?

Ce n’est pas si simple ! C’est un concept mis en place par le pape Alexandre VI il y a très longtemps, au XVe siècle. À l’époque, quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils voulaient les ressources, comme le bois. Cependant, selon le pape, ce n’était pas très « catholique » d’arriver sur le territoire et de le piller. Alors, ce pape a dit aux colons de convertir les Autochtones à la religion catholique, puisque cette mission était plus « noble ». C’est ce qui a permis au peuple européen de prendre le territoire des peuples autochtones. Les colons jugeaient qu’ils avaient le droit, car ils considéraient les Autochtones comme n’étant pas civilisés, puisqu’ils ne savaient ni lire ni écrire.

Comment ça a affecté les Autochtones à l’époque ?

Les colons ont nié les droits des Autochtones qui étaient là, ils ont bâti des villes sur leurs territoires et ont pris des ressources. Les Autochtones étaient donc considérés comme une « sous-catégorie » de personnes.

Qu’est-ce que l’Église vient d’annoncer ?

Le pape François a dit qu’il reconnaissait l’erreur de l’Église catholique, qu’il s’excusait, et je pense que c’était sincère. Ces excuses étaient très attendues par les Autochtones de partout dans le monde, car une doctrine semblable avait aussi été mise en place en Afrique. Le pape a reconnu que cette doctrine n’aurait jamais dû exister et qu’elle a mené à des lois comme la Loi sur les Indiens. Cette loi a encore des impacts sur la vie des Autochtones. Aujourd’hui, en 2023, beaucoup d’Autochtones sont considérés comme des mineurs par l’État, même s’ils sont des adultes, à cause de cette loi. Ça fait aussi très peu de temps qu’on est représentés, qu’on nous voit à la télé et qu’on nous entend à la radio, par exemple.

Quelle a été la réaction des communautés autochtones ?

Ça aura pris 500 ans, mais les gens sont vraiment contents. Il était temps ! J’ai appris la nouvelle le matin même en me faisant réveiller à 6 h 45 pour faire une entrevue à la radio ! Je me suis dit : « Enfin ! »

En BD : qu’est-ce que l’étalement urbain ?

Tu as déjà peut-être entendu parler d’étalement urbain. Mais qu’est-ce que c’est au juste ? Notre collaboratrice Laurie Jeanne Beaudoin t’explique le concept en bande dessinée !

TEXTES ET ILLUSTRATIONS, LAURIE JEANNE BEAUDOIN, COLLABORATRICE, LES AS DE L’INFO

Bouteilles d’eau en plastique : Québec ferme le robinet !

PHOTO ANTONIO BRONIC, ARCHIVES REUTERS Il y a au moins 700 millions de bouteilles jetées ou abandonnées dans la nature chaque année.

Il y a des entreprises qui prennent l’eau du robinet, la versent dans des bouteilles en plastique à usage unique et la vendent. Le gouvernement du Québec veut interdire cette pratique. On t’explique !

Au début du mois d’avril, le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, a proposé une nouvelle loi pour encadrer les entreprises qui utilisent l’eau au Québec.

Le ministre veut mettre fin à la vente de bouteilles de plastique remplies d’eau du réseau de distribution, qu’on appelle aussi l’eau du robinet. « Pour moi, c’est un non-sens », a lancé M. Charette aux journalistes.

Deux milliards de bouteilles !

Le ministre a précisé qu’il se vendait près de 2 milliards de petites bouteilles d’eau en plastique au Québec chaque année. « C’est énorme », a-t-il laissé tomber.

Avec la nouvelle loi, ce n’est pas l’ensemble de ces 2 milliards de bouteilles qui sera interdit. Celles qui sont remplies d’eau de source pourront encore être vendues.

Quelle est la différence ? L’eau de source provient d’eaux souterraines qui sont saines et protégées de la pollution humaine. L’eau du robinet, pour sa part, provient de divers cours d’eau (par exemple, le fleuve Saint-Laurent) et a dû être filtrée afin d’être potable, c’est-à-dire bonne à boire.

Le ministre Benoit Charette affirme que la nouvelle loi va permettre de diminuer de façon importante le nombre de bouteilles de plastique. Selon le site de Recyc-Québec, il y a au moins 700 millions de bouteilles jetées ou abandonnées dans la nature chaque année.

Mais l’interdiction n’est pas immédiate. Le ministre espère faire adopter cette loi « dans la prochaine année ».

Payer pour utiliser l’eau

Le gouvernement du Québec veut aussi augmenter les redevances sur l’eau. C’est la somme d’argent payée par les entreprises qui utilisent beaucoup d’eau dans leur production. On peut penser aux usines qui transforment le bois en papier, à celles qui fabriquent des produits chimiques ou à celles qui font des jus.

Le gouvernement espère qu’augmenter les redevances amènera les industries à gaspiller moins d’eau. « Le but, ce n’est pas de faire de l’argent avec les redevances, c’est de changer un comportement », a précisé Benoit Charette.

L’argent des redevances sera versé dans le Fonds bleu. C’est une sorte de compte qui servira à financer une panoplie d’actions pour protéger les cours d’eau et mieux gérer l’eau.

Consigne des bouteilles : à partir de novembre 2023 !

Tu as peut-être déjà vu des machines à l’entrée des épiceries où on peut déposer des canettes vides ? Chaque canette rapportée permet d’avoir 10 cents. Ça s’appelle la consigne.

À partir de novembre prochain, les bouteilles d’eau en plastique et plusieurs autres contenants en verre, en métal et en carton pourront aussi être rapportés dans certains magasins.

