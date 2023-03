(Ottawa) Le Québec pourra finalement obtenir les quelque 2,7 milliards de dollars qui lui étaient destinés dans le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et qui risquaient de demeurer dans les coffres d’Ottawa s’ils n’étaient pas dépensés avant le 31 mars.

Des négociations menées au cours des dernières semaines ont permis de trouver un terrain d’entente entre le gouvernement Legault et le gouvernement Trudeau, selon des informations obtenues par La Presse.

Une grande partie de la somme de 2,7 milliards de dollars sera utilisée pour des projets « structurants » au Québec, soit le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, et le projet encore de construction d’un tramway à Québec.

C’est à partir du PIIC qu’Ottawa a déjà contribué au financement de ces deux projets de transport collectif ainsi que le prolongement de l’autoroute 19 entre les autoroutes 440 à Laval et 640 à Bois-des-Filion.

Dans le cas du prolongement de la ligne bleue du métro, les fonds d’Ottawa permettront d’absorber une partie de la hausse des coûts de ce projet, maintenant évalué à quelque 6,4 milliards de dollars.

D’autres projets moins coûteux seront aussi inclus dans la liste convenue par Ottawa et Québec à la suite des pourparlers tenus entre le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc et le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc

« La part du lion des fonds serviront à financer deux gros projets, soit la ligne bleue du métro à Montréal et le tramway. Il y aura d’autres petits projets qui seront aussi financés ailleurs au Québec. La liste sera annoncée sous peu », a indiqué une source gouvernementale bien au fait de ce dossier, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat.

Le ministre LeBlanc et son collègue du Québec ont confirmé la conclusion de cette entente sur Twitter lundi.

« Bonne nouvelle. Nous avons conclu une entente de principe avec le gouvernement du Québec afin de renouveler l’Entente bilatérale intégrée en matière de financement des infrastructures. Des dizaines de communautés à travers le Québec bénéficieront de cette collaboration », a indiqué le ministre LeBlanc sur son compte Twitter.

« Le ministre Dominic LeBlanc et moi avons trouvé une entente pour que le Québec utilise les sommes résiduelles de 2,7 milliards de dollars. Les assouplissements obtenus du fédéral sont de belles avancées pour les prochaines ententes. Merci Dominic, pour ton ouverture », a commenté le ministre Julien.

En tout, le PIIC était doté d’un budget de 33,5 milliards de dollars et devait prendre fin le 31 mars 2025. Mais Ottawa a avisé l’ensemble des provinces l’an dernier qu’il devançait l’échéancier au 31 mars 2023 et que les montants qui n’auraient pas été dépensés pour des projets dans les provinces resteraient dans ses coffres.

Le Québec risquait donc de perdre environ 2,7 milliards qui se trouvaient encore dans l’enveloppe qui lui revient, soit l’équivalent de 37 % des sommes promises par le gouvernement fédéral.

Une entente à la veille du budget fédéral

L’annonce de cette entente entre Québec et Ottawa est survenue à la veille du dépôt du budget fédéral par la ministre des Finances Chrystia Freeland.

Mme Freeland a télégraphié les grands axes de son troisième budget en prononçant un discours à Oshawa, en Ontario, et un autre à Québec, la semaine dernière.

À Oshawa, la ministre a indiqué que son budget inclura de nouvelles mesures ciblées pour donner un coup de pouce financier aux personnes les moins bien nanties qui peinent à joindre les deux bouts en raison de la hausse du coût de la vie.

Le réseau CBC a rapporté dimanche que Mme Freeland annoncera un « rabais pour l’épicerie » destiné aux familles à faible revenu. À elle seule, cette mesure, qui coûtera 2,4 milliards de dollars au fisc, permettra d’aider 11 millions de ménages canadiens. Cette aide devrait prendre la forme d’un paiement unique et sera distribuée en crédit TPS. En vertu de cette mesure, une personne seule obtiendrait 234 $, un couple ayant deux enfants aurait droit à 467 $ et une personne âgée se verrait octroyer une aide de 225 $.

Le budget inclura aussi une hausse des transferts en santé, comme le prévoit l’offre qui a été faite aux provinces en février.

L’autre pilier du budget sera un plan d’investissement pour rivaliser avec celui adopté l’an dernier par l’administration Biden, qui propose des investissements de 370 milliards US au cours de la prochaine décennie afin d’appuyer des projets visant à lutter contre les changements climatiques et à accélérer la transition énergétique.