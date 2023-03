Présentation du budget fédéral, discussion sur la langue française à Trois-Rivières… Voici ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

La Presse

Présentation du budget fédéral La ministre des Finances Chrystia Freeland présentera le budget fédéral le 28 mars. La ministre a déjà annoncé qu’elle comptait prioriser deux dossiers : les transferts en santé vers les provinces ainsi que les investissements stratégiques dans la transition énergétique « afin de répondre aux mesures annoncées par l’administration Biden aux États-Unis (370 milliards US) dans le cadre de son Inflation Reduction Act », nous expliquait le journaliste Joël-Denis Bellavance le 10 mars dernier.

Interdiction de certains produits en plastique à usage unique PHOTO OLIVIER MORIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Les pailles en plastique seront désormais interdites à Montréal le 28 mars. Les résidants de Montréal devront maintenant se passer de pailles, de verres, de tasses, de bâtonnets et d’ustensiles en plastique à usage unique dès le 28 mars, en vertu d’un règlement adopté par la Ville de Montréal en septembre 2021.

Discussion sur la langue française à Trois-Rivières PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le ministre de la Langue française Jean-François Roberge Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge mènera un échange avec des élèves du secondaire sur la langue française. Il sera accompagné du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe et de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Le 27 mars, 10 h 15. Une mêlée de presse suivra à 11 h 15.

Modernisation du service 9-1-1 PHOTO KAROLINE BOUCHER, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, tient une conférence de presse concernant la modernisation du service 9-1-1. Il sera accompagné de la présidente de l’Association des centres d’urgence du Québec, Mme Carole Raîche, ainsi que de la directrice générale de l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec, Mme Lise Rémillard. Le 27 mars, 11 h 30. L’annonce se fera en Estrie.

Annonce dans le domaine de l’agriculture durable PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation André Lamontagne Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation André Lamontagne, ainsi que la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, l’honorable Marie-Claude Bibeau, feront une annonce conjointe concernant une entente entre les gouvernements du Québec et du Canada dans le domaine de l’agriculture durable. Le 27 mars, 9 h 45

Nouvelle voie d’immigration fédérale PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Sean Fraser Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Sean Fraser prononcera un discours-programme à l’Empire Club of Canada et annoncera une nouvelle voie d’immigration fédérale. Un point de presse suivra. Le 27 mars, 11 h 30 pour le discours ; 12 h 45 pour le point de presse. Se déroulera à Toronto.

Chantier de logements abordables à Gatineau PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La ministre responsable de l’Habitation France-Élaine Duranceau La ministre responsable de l’Habitation France-Élaine Duranceau fera une conférence de presse concernant un chantier de 15 logements abordables à Gatineau. Elle sera accompagnée du secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada, de la présidente du Conseil du trésor et député fédéral d’Hull-Aylmer, Greg Fergus, de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, de la mairesse de Gatineau France Bélisle et du président des l’organisme Les Œuvres Isidore Ostiguy François Roy. Le 27 mars, 13 h

57e Congrès annuel de l’Association québécoise des transports (AQTr) PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, sera du 57e Congrès annuel de l’AQTr. Le 57e Congrès annuel de l’Association québécoise des transports (AQTr) se tiendra du 27 au 29 mars au Centre des congrès de Québec sous le thème « Cap sur le changement : nouvelles réalités en transports ». Plusieurs conférenciers sont attendus, dont la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon.

Séance publique d’exo PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Autobus d’exo sur le pont Samuel-de-Champlain Exo tient une séance publique d’information à Blainville. L’objectif sera de présenter les actions mises en place pour augmenter l’attractivité des services de transport collectif d’exo. 28 mars, 19 h. En mode hybride. Il sera possible de suivre la séance sur Facebook.

Dévoilement de la programmation du TNM PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La directrice du TNM Lorraine Pintal Lorraine Pintal et l’équipe du Théâtre du Nouveau Monde (TNM) donnent une conférence de presse à l’occasion du lancement de la saison et de la programmation 2023-2024 du (TNM). Le 27 mars, 10 h.

Résultats financiers : Dollorama et Lassonde PHOTO FRANCOIS ROY, LA PRESSE Dollorama

PHOTO NINON PEDNAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les Industries Lassonde 1 /2

Dollorama présente ses résultats financiers le 29 mars, tandis que les Industries Lassonde procéderont à l’exercice le 30 mars.