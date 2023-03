Fermeture du chemin Roxham

Une course contre la montre

(Champlain, New York) Une véritable course contre la montre s’est engagée au sud de la frontière américaine vendredi. Pour des dizaines de personnes et familles cherchant refuge au Canada, il ne restait plus que quelques heures pour traverser le chemin Roxham avant que cette route désormais célèbre ne leur soit barrée. Et certains ont raté leur chance.