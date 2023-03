Air Force One, avec le président Joe Biden à bord, décollait de la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland.

PHOTO CLIFF OWEN, ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Le président américain Joe Biden est arrivé au Canada jeudi en début de soirée, sa première visite officielle au pays depuis son élection en 2020. Il a été accueilli par la gouverneure générale, Mary Simon, avec qui il doit s’entretenir, et par la vice-première ministre Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, à l’aéroport Macdonald-Cartier où l’avion présidentiel, Air Force One, a atterri.

M. Biden et son épouse Jill Biden doivent ensuite se rendre à Rideau Cottage, la résidence du premier ministre, en soirée pour une rencontre informelle avec Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le président américain Joe Biden est arrivé au Canada jeudi en début de soirée, sa première visite officielle au pays depuis son élection en 2020.

Une longue journée attend le président américain vendredi. Il doit faire son arrivée sur la colline du Parlement en avant-midi, le tout sous haute sécurité. Des barricades bloquaient la rue Wellington jeudi, qui est toujours fermée à la circulation automobile depuis le « convoi de la liberté » l’an dernier. Seules les personnes autorisées pourront y accéder.

Une brève cérémonie d’accueil est prévue en présence de plusieurs dignitaires, dont le président du Sénat, George Furey, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, et les chefs de tous les partis d’opposition. Le président Biden rencontrera ensuite le premier ministre Justin Trudeau.

PHOTO CLIFF OWEN, ASSOCIATED PRESS M. Biden et son épouse Jill Biden avant de monter dans l'avion

Leur discussion doit porter sur la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), la résilience des chaînes d’approvisionnement, la transition vers des énergies propres pour lutter contre les changements climatiques, une intervention pour juguler la crise en Haïti, la migration irrégulière au chemin Roxham et leur soutien continu à l’Ukraine, selon les informations fournies par de hauts responsables américains.

Ceux-ci ont confirmé mercredi que M. Biden rencontrera aussi le chef de l’Opposition officielle, Pierre Poilievre. L’entretien doit se dérouler en après-midi.

PHOTO PATRICK DOYLE, REUTERS Des camions bloquent l'accès à la Colline du Parlement.

Le président américain prononcera un discours à la Chambre des communes avant de participer à une conférence de presse conjointe avec le premier ministre Justin Trudeau. Un dîner officiel se déroulera en soirée avec une centaine de convives, incluant des députés, des sénateurs, des ambassadeurs et des chefs d’entreprise.

Aucun bain de foule n’est prévu. Lors de sa visite en 2009, l’ex-président Barack Obama avait fait un détour dans le marché By où il avait acheté des biscuits à la boulangerie française le Moulin de Provence et mangé une queue de castor.