(Ottawa ) Le président américain Joe Biden n’est pas reparti les mains vide après la cérémonie pour l’accueillir au parlement. La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, lui a offert une tablette de chocolat fabriquée par des réfugiés syriens établis à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. L’entreprise Peace By Chocolate a été fondée par une famille de chocolatiers qui se sont établis en Nouvelle-Écosse après avoir fui la guerre dans leur pays.

« Je l’ai remercié pour certaines des actions pour le climat des États-Unis, particulièrement l’annulation du projet Keystone XL, et je lui ai dit que je lui avais apporté une tablette de chocolat de Peace By Chocolate », a raconté Mme May après la cérémonie.

« Je lui ai dit que dans leur magasin, il y a une photo de Nancy Pelosi avec Justin Trudeau, et Mme Pelosi tient joyeusement sa propre tablette de chocolat. Je me suis dit qu’ils avaient vraiment besoin d’une photo du président Biden avec sa tablette de chocolat accrochée au mur de leur magasin. »

Le président a semblé ravi de son cadeau. Il était accueilli par une série de dignitaires, dont le président du Sénat, George Furey, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, les représentants de chacun des groupes de sénateurs et les chefs de tous les partis de l’opposition. Il a serré la main et a échangé quelques mots avec chacun d’entre eux avant de signer le livre des invités d’honneur.

« C’est un honneur d’être ici », a-t-il déclaré.

Le chef de l’opposition officielle a échangé quelques plaisanteries avec M. Biden, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est présenté et le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, lui a offert un compliment.

« J’ai dit que j’apprécie le fait qu’il cible les travailleurs et les syndicats, et il a dit quelque chose comme : oui, on doit aider la classe moyenne au lieu des ultrariches », a-t-il dit.

Le président Biden a ensuite rencontré le premier ministre Justin Trudeau en tête à tête avant de tenir un entretien élargi avec plusieurs ministres du Cabinet. Il s’agit de la vice-première ministre Chrystia Freeland, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, la ministre du Commerce international Mary Ng, le ministre de l’Innovation François-Philippe Champagne, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, le ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson et la ministre de la Défense nationale Anita Anand.