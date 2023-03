Dans « L’épidémie invisible », Philippe Mercure a fouillé plus de 1250 rapports de coroner afin de mettre en lumière le fléau des drogues contaminées et des médicaments contrefaits qui coûtent la vie à des gens de tous les âges et de toutes les classes sociales.

L’enquête « L’épidémie invisible » du journaliste Philippe Mercure et du graphiste Maxime Jean est en nomination aux Global Media Awards, une série de prix prestigieux remis par l’International News Media Association (INMA).

C’est ce qu’a annoncé jeudi l’INMA, qui compte plus de 20 000 membres travaillant au sein de 900 entreprises médiatiques de 89 pays. À l’occasion de la 86e édition des Global Media Awards, l’INMA récompensera des reportages dans 20 catégories.

Quelque 54 experts des médias de 20 pays ont évalué, en février, pas moins de 775 candidatures soumises par 239 entreprises médiatiques situées dans 40 pays. Les finalistes proviennent des quatre coins de la planète.

Les critères de sélection allaient des résultats exceptionnels découlant des reportages soumis à la singularité de leur concept en passant par la forte créativité, la pensée innovante et la synergie entre différentes équipes nécessaire à leur réalisation.

Parmi les thèmes des candidatures retenues : la santé, la sensibilisation des jeunes publics, le sport, les changements climatiques, la guerre en Ukraine.

Dans le cas de « L’épidémie invisible », l’éditorialiste Philippe Mercure a fouillé plus de 1250 rapports de coroner afin de mettre en lumière le fléau des drogues contaminées et des médicaments contrefaits qui coûtent la vie à des gens de tous les âges et de toutes les classes sociales. Son travail a été bonifié par celui du graphiste Maxime Jean.

« Un travail journalistique de fond »

L’enquête est nommée dans la catégorie « Best Use of Visual Journalism and Storytelling Tools » (« Meilleure utilisation des outils de journalisme visuel et de narration »).

« L’épidémie invisible » s’est aussi retrouvée récemment parmi les finalistes du concours des prix du meilleur journalisme d’investigation au Canada, présenté par l’Association canadienne du journalisme.

« Voilà une nomination qui fait particulièrement plaisir ! », a réagit l’éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse, François Cardinal, au sujet de l’annonce de l’INMA.

« Car pour faire partie de cette catégorie, il faut trouver le maillage parfait entre le contenu et la narration, ce qui nécessite un travail journalistique de fond, un recours à de multiples expertises et une collaboration exceptionnelle entre les artisans impliqués. Le tout, pour que le lecteur profite à plein de la richesse visuelle de nos plateformes », a-t-il ajouté.

Les gagnants seront annoncés le 26 mai prochain, au Harvard Club, à New York, à l’occasion du congrès annuel de l’INMA.