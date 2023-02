De Lascaux à TikTok

Les premières images créées par la race humaine sont celles que nos ancêtres préhistoriques peignaient dans leur caverne. Une famille moyenne de Cro-Magnon soupait devant un des murs de la grotte de Lascaux, en regardant les représentations d’aurochs et de chevaux. Ça ne bougeait pas, c’était toujours les mêmes, ils ne pouvaient pas changer de poste, mais ça les désennuyait. Bien sûr, ils auraient pu manger leur lunch dehors, en regardant de vrais aurochs et de vrais chevaux, mais c’était plus confortable et moins dangereux en dedans.