Revoir P. K.

Avril 2010. C’est le printemps Halak. Le Canadien affronte les Capitals de Washington et Alex Ovechkin, dans le premier tour des séries. Avant la tenue du sixième match, au Centre Bell, le très fiable défenseur Jaroslav Spacek se blesse. Pour le remplacer, on fait appel à un joueur des Bulldogs d’Hamilton, P. K. Subban. C’est le début d’une histoire d’amour. Énergique, solide, rapide, P. K. Subban ne fait pas de miracles, c’est Halak qui les fait, mais P. K. en fait assez pour gagner sa place dans le club et dans le fan club.