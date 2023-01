Jean Trudelle et Dalie Lauzon-Vallières, respectivement coordonnateur et porte-parole jeunesse du mouvement Parlons éducation

Un sondage sur les écoles, des hockeyeurs en or et un oiseau... redécouvert !

Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Exprime-toi sur l’avenir de l’école !

Par Caroline Ethier, D’après un texte de Marie-Eve Morasse, La Presse Les As de l’info

Que penses-tu de ton école ? Y vis-tu des défis à cause de la pénurie d’enseignants ? Est-ce que ton école est en mauvais état ? Aurais-tu besoin de voir un spécialiste sans y parvenir ?

Le projet « Parlons éducation » invite tous les Québécois, de tous les âges à participer à des rencontres pour parler de ce qui ne va pas bien dans les écoles. Ces rencontres auront lieu au printemps, dans plusieurs villes du Québec. Leur but ? Améliorer le milieu de l’éducation et faire bouger le gouvernement.

Pour les jeunes

Et puisque l’éducation concerne les jeunes, Parlons éducation souhaite entendre tes idées ! Un atelier d’expression et de préparation a d’ailleurs été créé pour t’aider à participer aux rencontres. Les informations se trouvent dans la section jeunesse du site du projet « Parlons éducation ».

Parmi les thèmes qui seront abordés lors des rencontres, il y a la mission de l’école. Selon toi, qu’est-ce qu’on devrait apprendre à l’école idéale ? À quoi l’école devrait-elle servir ? On va aussi parler d’équité : comment l’école pourrait-elle être plus juste envers tous les élèves ?

Le réseau public en difficulté

En conférence de presse, Jean Trudelle, le coordonnateur de Parlons éducation, a dit qu’il y a beaucoup de problèmes dans le réseau public d’éducation et que le gouvernement ne fait rien pour régler ces problèmes.

Il se désole qu’un grand nombre d’élèves soient en difficulté scolaire et que la qualité du français soit en baisse chez les élèves.

C’est grave dans une société, il faut que les citoyens soient capables de lire et de comprendre ce qui se passe. Jean Trudelle, coordonnateur de Parlons éducation

La démocratie à l’école

Parlons éducation propose aussi de laisser plus de place aux jeunes dans les décisions scolaires. On veut que l’école prépare les enfants à devenir des citoyens engagés dans une société démocratique.

Crise climatique, pénurie de main-d’œuvre, pandémie, technologie omniprésente : le monde a beaucoup changé dans les dernières années. Ces changements ont une influence sur la façon dont les jeunes perçoivent le monde, la réussite et l’école. Tu ne vois certainement pas le monde comme tes parents ou tes grands-parents. C’est pour cette raison qu’il faut que tu donnes ton opinion ! Tu peux aussi la donner ici ! Ça nous intéresse !

D’après un texte de Marie-Eve Morasse, La Presse

De jeunes hockeyeurs en or

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’équipe canadienne célèbre sa victoire contre la Tchéquie en finale du Mondial de hockey junior, le 5 janvier à Halifax.

Laurent Côté Les As de l’info

Le Canada a encore remporté le Mondial de hockey junior, le 5 janvier dernier. L’équipe menée par Connor Bedard a battu la Tchéquie 3-2 en prolongation dans un match de finale excitant jusqu’à la fin. Petit compte rendu du tournoi et des joueurs qui se sont démarqués.

Le Canada, une puissance incontestable du hockey

Il est évident que le Canada fait partie des meilleurs (voire est LE meilleur) pays au monde en matière de hockey, son sport national. Et il l’a démontré une fois de plus au Mondial de hockey junior 2023, qui se déroulait à Halifax (en Nouvelle-Écosse) et à Moncton (au Nouveau-Brunswick).

Le Mondial de hockey junior est un tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs de hockey de moins de 20 ans des équipes nationales de la planète. Il s’agissait de la 20e fois que le Canada remportait cette compétition.

Un parcours éclatant !

Le Canada a offert une performance spectaculaire lors du Mondial, remportant tous les matchs qu’il a joués, sauf un. Sa victoire la plus impressionnante a été contre l’Autriche, qu’il a battue… 11-0 !

Son match le plus intéressant a cependant été la finale contre la Tchéquie, comme on te le disait plus haut. Le Canada menait 2-0 à la fin de la deuxième période grâce aux buts de Dylan Guenther et de Shane Wright. Cependant, la Tchéquie a riposté en troisième période avec un but de Jiri Kulich et un autre de Jakub Kos, portant la marque à 2-2 et forçant une prolongation.

C’est finalement Dylan Guenther qui a tranché avec son deuxième but de la soirée lors d’une échappée à deux contre un, offrant la victoire à son équipe. Les célébrations ont rapidement suivi sur la patinoire !

Des joueurs en or

Plusieurs joueurs canadiens se sont démarqués pendant le tournoi. Connor Bedard, 17 ans et natif de la Colombie-Britannique, a dominé ses adversaires avec 9 buts et 14 aides (23 points) en 7 matchs, ce qui lui a valu d’être élu meilleur joueur du Mondial de hockey junior. Beaucoup de gens croient qu’il sera choisi au premier rang du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Les partisans montréalais rêvent évidemment qu’il joue pour le Canadien.

De son côté, Joshua Roy, 19 ans et né à Saint-Georges, au Québec, a récolté 5 buts et 5 aides (10 points). C’est d’ailleurs lui qui a fait la passe à Dylan Guenther sur le but décisif du Canada contre la Tchéquie. Joshua Roy avait été choisi par le Canadien au cinquième tour du repêchage de la LNH en 2021.

Qui sait quels nouveaux exploits cette équipe junior canadienne va accomplir dans les prochaines années ? Et toi, as-tu suivi le Mondial de hockey junior ? Quelle est ton équipe préférée de la LNH ?

Un oiseau « disparu » est redécouvert après 140 ans !

PHOTO DOKA NASON, FOURNIE PAR L’AMERICAN BIRD CONSERVANCY Pigeon-faisan à nuque noire

Alexane Bois, stagiaire Les As de l’info

Ce n’est pas tous les jours que tu liras une nouvelle comme celle-là ! Une espèce d’oiseau que l’on croyait éteinte depuis longtemps a été aperçue en Papouasie–Nouvelle-Guinée. Une belle découverte pour les scientifiques.

Le retour du pigeon-faisan à nuque noire

L’oiseau retrouvé est un pigeon-faisan à nuque noire. Son nom scientifique est Otidiphaps nobilis insularis. Il s’agit d’une sous-espèce de la famille des Columbidae à laquelle appartiennent aussi les pigeons, les colombes et les tourterelles.

Les chercheurs croyaient cette espèce disparue depuis très longtemps. En fait, la dernière fois qu’elle a été aperçue remonte à 1882 !

L’American Bird Conservancy, un organisme de protection des oiseaux sauvages, l’avait mise sur sa liste des espèces en danger critique d’extinction. Les chances étaient donc très minces de revoir un jour le pigeon-faisan à nuque noire.

L’expédition de la patience

Retrouver le pigeon-faisan à nuque noire n’a pas été chose facile. En 2019, des chercheurs s’étaient d’abord rendus en Papouasie–Nouvelle-Guinée pour tenter de retracer l’oiseau. Malheureusement, l’expédition n’avait pas porté ses fruits.

Mais en septembre dernier, une nouvelle équipe de scientifiques est revenue en Papouasie–Nouvelle-Guinée, dans l’île de Fergusson. L’équipe a décidé d’y retourner après avoir entendu des chasseurs de la région parler de l’oiseau.

Après un mois à parcourir l’île montagneuse, les chercheurs ont rencontré des gens qui leur ont confirmé avoir vu et entendu l’oiseau.

Grâce aux indications d’Augustin Grégory, un chasseur de la région, l’équipe a placé des caméras aux endroits où l’oiseau pouvait se trouver. L’une de ces caméras se trouvait au mont Kilkerran, le plus haut sommet de l’île.

Finalement, deux jours avant que les chercheurs quittent l’île, l’une des caméras a filmé le passage d’un pigeon-faisan à nuque noire dans les hauteurs du mont Kilkerran. Tu imagines la stupéfaction des chercheurs !

Une bonne nouvelle pour les scientifiques

Les images captées ont réjoui les scientifiques de l’expédition. Ce fut un moment de pur bonheur pour eux. Un directeur de l’American Bird Conservancy a même dit qu’il avait eu l’impression d’avoir « trouvé une licorne » tellement il était heureux !

La communauté scientifique s’engage maintenant à continuer de protéger cette espèce d’oiseau extrêmement rare et difficile à observer. Cette découverte redonne une lueur d’espoir pour la recherche d’animaux disparus.

Et toi, aimerais-tu faire une découverte de ce genre ? Trouves-tu que les gouvernements en font assez pour protéger la biodiversité ?