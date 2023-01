La crise du verglas, 25 ans plus tard

Les « bébés du verglas » à l’étude

Quel impact a eu la crise du verglas sur les femmes enceintes et leurs bébés à naître ? La psychologue Suzanne King, de l’Université McGill, s’est penchée sur la question et a tracé la voie au Projet Verglas et à plusieurs études toujours en cours, depuis 25 ans.