Les centres commerciaux sont-ils ouverts ? Qu’en est-il des services des transports en commun, des banques et des bibliothèques ? Les horaires de plusieurs établissements feront l’objet de changements pour le jour de l’An, le dimanche 1er janvier.

Ouverts

Les magasins et les épiceries à grande surface ferment leurs portes, à l’exception des commerces essentiels comme les pharmacies, les dépanneurs et certaines petites épiceries.

Pour le 1er et le 2 janvier, le réseau de la Société de transport de Montréal fonctionne selon l’horaire des jours fériés.

Le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium accueilleront petits et grands à partir de 13 heures le 1er janvier. L’horaire des autres musées varie. Le musée des beaux-arts de Montréal sera fermé les 1er et 2 janvier, tandis que le centre des sciences sera fermé les 31 décembre et 1er janvier.

Fermés

Les succursales de la SAQ seront fermées le 1er janvier. Elles seront toutefois ouvertes jusqu’à 17 heures le 31 décembre et réouvriront le 2 janvier à 13 heures. Les succursales de la SQDC seront également fermées pour le jour de l’An.

Les banques et les caisses ne seront pas ouvertes le dimanche 1er janvier. Certaines d’entre elles seront fermées jusqu’au 4 janvier.

La plupart des arénas, piscines, centres sportifs et bibliothèques seront fermés le 1er janvier. Les citoyens de Montréal sont invités à consulter le site internet de la Ville de Montréal.

La plupart des bureaux municipaux ferment leurs portes, tout comme les écocentres de la métropole. Les points de services fédéraux comme la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) seront fermés.