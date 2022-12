Mariia, toute petite dans son cercueil blanc, a été portée à son dernier repos, mercredi matin. Sa famille, des proches et des membres du public touchés par le décès tragique de la fillette de sept ans ont assisté à la messe à la mémoire de celle qui a été victime d’un délit de fuite mortel.

« Tu étais notre plus jeune. Tu étais une petite fille douce », a raconté Andrii Legenkovska, le père de Mariia qui a pu quitter le front en Ukraine pour rejoindre sa famille à Montréal, en fin de semaine.

L’homme a parlé d’une enfant souriante, courageuse d’un « rayon de soleil ». Il a aussi pris un moment pour remercier les Canadiens pour leur générosité, leur aide et leur support. Andrii Legenkovska s’est exprimé en ukrainien, mais le prêtre Vlodymyr Kouchnir a traduit chacun de ses mots en anglais. Le père, très ému, a terminé son discours par un « merci beaucoup » en français.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

La mère de la fillette, Galyna Legenkovska, a également écrit un court message que le prêtre a lu à la soixantaine de personnes réunies à la Cathédrale orthodoxe ukrainienne de Sainte-Sophie. « J’espère que l’âme de ma petite Maria ira rejoindre Dieu et qu’ensemble, ils protégeront tous les enfants des horreurs de la guerre et de la perte d’être chers », a-t-elle dit. Galyna Legenkovska et ses trois enfants ont fui la guerre en Ukraine en juillet dernier. Ils ont trouvé refuge à Montréal tandis que le père de famille a dû rester pour combattre l’invasion russe.

Après les prières et les chants ukrainiens, les membres du public se sont approchés du petit cercueil ouvert et ils ont prié pour la jeune fille qui portait une couronne de fleurs blanches sur sa tête. Ils ont offert leurs condoléances à la famille qui se tenait tout proche.

Puis, Andrii Legenkovska s’est avancé vers sa fille et lui a murmuré quelques mots à l’oreille. Anna et Paul, la sœur et le frère, se sont ensuite dirigés vers Mariia et ils ont tour à tour fondu en larmes. Galyna Legenkovska a fermé la marche. Elle a pris les mains de sa fille pour une dernière fois et les a embrassées juste avant que l’on referme le cercueil. Des sanglots se sont fait entendre dans l’église.

Mariia Legenkovska a été happée par un conducteur qui ne s’est jamais arrêté, le 13 décembre dernier, alors qu’elle se rendait à l’école dans le quartier Centre-Sud de Montréal. Juan Manuel Becerra Garcia, que les enquêteurs soupçonnent d’avoir été au volant de la voiture, s’est rendu dans un poste de police de la Rive-Sud de Montréal plus tard dans l’après-midi. Il est accusé de délit de fuite ayant causé la mort.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

L’ensemble du Québec a été secoué par le décès de l’enfant de sept ans et de cette famille nouvelle arrivée au Canada. Des campagnes de sociofinancement ont rapidement été mises sur pied et plus de 150 000 $ ont été amassés en quelques jours pour soutenir les Legenskova.