Pénurie de main-d’œuvre

Le chaos guette les aéroports, alertent les contrôleurs aériens

(Ottawa) Le chaos guette à nouveau les aéroports du pays d’ici quelques mois, avertit l’Association canadienne du contrôle du trafic aérien (ACCTA). La raison : il y a un nombre insuffisant de contrôleurs du trafic aérien à l’heure actuelle et les efforts déployés pour recruter et former de nouveaux contrôleurs sont inadéquats.