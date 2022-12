Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Il y a quelques semaines, nous avions proposé à la communauté des As de poser des questions à Shushan sur les Premières Nations. Eh bien, voici les quelques questions qu’elle a sélectionnées, et ses réponses, en vidéo !

Il y a deux semaines, Yuesheng Wang, un employé d’Hydro-Québec, a été arrêté par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la police du pays. C’est lui que tu peux voir sur la photo ci-dessus. L’homme de 35 ans est accusé d’avoir obtenu des informations secrètes concernant Hydro-Québec, dans le but de les envoyer en Chine. Cet espionnage pourrait nuire à l’économie du Canada. On t’explique !

Yuesheng Wang était employé d’Hydro-Québec depuis 2016. Les actes qui lui sont reprochés se seraient déroulés sur une période de quatre ans, entre février 2018 et octobre 2022.

M. Wang travaillait comme chercheur afin de développer des technologies avancées pour les véhicules électriques. Il faisait surtout des recherches sur les matériaux de batterie.

Il a été renvoyé de l’entreprise au début du mois. Que faisait-il de mal exactement ? On pense qu’il faisait des recherches chez Hydro-Québec et qu’il envoyait les résultats à des centres de recherche chinois sans l’autorisation de son employeur. Il aurait aussi utilisé des ordinateurs sans autorisation et fraudé pour obtenir des secrets d’Hydro-Québec.

L’ex-employé vivant à Candiac est accusé, entre autres, de fraude et d’abus de confiance. Lors de son audience au palais de justice de Longueuil, il a avoué qu’il était membre du Parti communiste chinois, mais a nié être venu au Québec pour espionner au profit du gouvernement chinois.

Lorsque des entreprises détiennent des technologies intéressantes, d’autres entreprises ou certains pays peuvent avoir envie de voler leurs recherches pour pouvoir utiliser ces technologies. Les entreprises doivent donc bien se protéger pour prévenir les cyberattaques et l’espionnage.

La Chine a un intérêt pour les technologies de batterie, qui lui permettraient d’augmenter son pouvoir et d’améliorer son économie et son armée.

L’enquête de la GRC a commencé en août 2022, après qu’une plainte d’Hydro-Québec a été transmise à la police. L’entreprise avait des soupçons.

Les policiers tentent en ce moment de vérifier si M. Wang avait des partenaires en Chine. Dans les dernières semaines, la police l’a pris en filature, c’est-à-dire qu’elle le suivait afin d’obtenir de l’information pour son enquête. M. Wang aurait été aperçu avec un groupe de randonneurs au mont Saint-Bruno. L’un d’eux serait lié à l’entreprise chinoise de télécommunications Huawei ainsi qu’à l’entreprise chinoise HiNa Battery, qui aurait bénéficié des secrets obtenus par l’accusé.

Un joli feu de camp avec guimauves et chocolat, qu’y a-t-il de mieux pour couronner une fin de semaine de camping en famille ? Malgré ce plaisir, tu l’as probablement remarqué, les feux de camp émettent beaucoup de fumée qui vient gâcher l’expérience de certains campeurs.

C’est ce qui est arrivé à une famille qui est récemment allée en camping au parc national du Mont-Tremblant. Les trois enfants, tous asthmatiques, donc ayant un système respiratoire plus fragile, ont eu de graves problèmes de santé en raison de la fumée des feux de camp. Ils ont été médicamentés sur place, mais des symptômes ont perduré dans les jours suivants et, depuis, leur asthme semble s’être aggravé.

Même le père, qui ne souffre pas d’asthme, a ressenti les effets néfastes de la mauvaise qualité de l’air et a encore des ennuis liés à sa fin de semaine de plein air. Il a été affecté par un brûlement à la gorge, des picotements aux yeux et des maux de tête.

Sur le site web de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ), qui rassemble beaucoup de campings au Québec, il n’y a pas d’avertissement concernant les ennuis de santé possibles liés à cette activité typique du camping.

Pourtant, une étude faite en 2009 a révélé que l’air était hautement pollué en soirée, lorsque de nombreux feux de camp étaient allumés.

Une exposition à la fumée des feux de camp peut occasionner des effets graves sur la santé, dans les heures ou les jours suivants. Cela peut même empirer une maladie existante, ce qui est très dangereux.

Selon l’étude, les personnes fragiles, dont les asthmatiques, devraient faire particulièrement attention à ne pas s’exposer à des polluants tels que ceux émis par les feux de camp. Malgré cette recommandation, la SEPAQ n’a pas publié d’avis sur son site web.

Dans les publicités de la SEPAQ et sur son site web, les images de familles réunies autour d’un feu de camp sont nombreuses. Pour l’organisme, il s’agit d’une pratique ancrée depuis toujours dans la culture des campeurs. Il pense que les risques pour la santé sont faibles et qu’ils ne s’appliquent pas à tous les campings.

Au Québec, il n’y a pas de camping où les feux de camp sont interdits. Si tu es une personne ayant une santé plus fragile, il est difficile d’éviter complètement la pollution.

Le père de famille est très mécontent de son séjour et aimerait voir des changements. Par exemple, que l’on formule des avertissements destinés aux campeurs sur les risques associés aux feux de camp et que l’on interdise les feux dans certains secteurs, en fonction des données sur la qualité de l’air.

D’après un article de Frédérik-Xavier Duhamel, La Presse

