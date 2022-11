T’es rien sans la Terre

Sauver la planète ! Sauver la planète ! Voilà que les militants écologistes recommencent à se faire entendre, après deux années en sourdine, la COVID ayant pris toute la place. Difficile d’ameuter l’opinion publique avec les changements climatiques quand tout le monde est confiné dans sa maison. À quoi bon s’en faire avec la température en 2032 quand on ne sait pas si on va passer l’hiver. Maintenant que le virus ne nous a pas virés, on peut recommencer à voir plus loin que le bout de son nez démasqué.