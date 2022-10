Chaque dimanche, La Presse diffusera le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Récemment, c’était la Paris Fashion Week, un évènement dans la capitale française qui rassemble les plus grands couturiers du monde. De nombreux défilés de mode s’y tiennent chaque année. Tout se passait bien… jusqu’à ce que Kanye West arrive avec un chandail où était inscrit, à l’arrière, « White Lives Matter ». Beaucoup de gens se sont indignés et ont condamné le geste de Kanye West, le décrivant comme dangereux et irresponsable. Mais pourquoi ? On t’explique tout !

Qui est Kanye West ?

Kanye West, 45 ans, est un rappeur, compositeur, réalisateur et designer originaire de la ville de Chicago, aux États-Unis. Il est considéré comme l’un des meilleurs artistes hip-hop de l’histoire ainsi que l’un de ceux qui ont la plus grande influence au 21e siècle.

Kanye West est aussi connu pour avoir été marié pendant presque huit ans avec la très célèbre personnalité médiatique Kim Kardashian. Finalement, il a révélé en 2018 être atteint d’un trouble bipolaire.

C’est quoi, White Lives Matter ?

Vois-tu, les États-Unis connaissent de vives tensions sur le plan ethnique depuis une dizaine d’années. De nombreux incidents impliquant de jeunes Noirs tués par des policiers blancs ont causé des émeutes et des manifestations à l’échelle du pays. C’était pour protester contre le racisme systémique. De ces évènements est né, en 2013, le mouvement Black Lives Matter (ou « les vies noires comptent », en français).

Cependant, les suprémacistes blancs n’étaient pas très contents de ce qui était en train de se passer. C’est pour cette raison qu’ils ont créé le slogan « White Lives Matter », en réponse au mouvement original.

Un mouvement légitime

Ce qu’il faut comprendre, c’est que Black Lives Matter ne vise aucunement à rabaisser les personnes blanches et ne prétend pas que les personnes noires sont plus importantes. Il dit simplement que, dans l’histoire, les Noirs ont beaucoup souffert et qu’il est plus que temps qu’ils soient traités d’égal à égal avec les Blancs.

À l’inverse, White Lives Matter, bien qu’il soit lui aussi un mouvement d’affirmation d’un groupe ethnique, est un mouvement de haine envers les personnes d’autres origines. Le fait que Kanye West, qui est noir, ait choisi de mettre ces mots sur son chandail a donc choqué beaucoup de gens.

Pas la première fois

Le rappeur américain était déjà connu pour ses opinions étonnantes et ses tendances d’extrême droite. Il avait d’ailleurs porté en public une casquette Make America Great Again (« rendre sa grandeur à l’Amérique », en français), le slogan de Donald Trump. Le lendemain, Kanye West a publié sur son compte Twitter : « Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant, c’est terminé. De rien. »

Peu après les évènements à Paris, la marque Adidas, avec laquelle West fait affaire pour la production de ses célèbres souliers Yeezy, a annoncé qu’elle était en train de « réévaluer leur partenariat ».

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Au Canada, il est interdit d’organiser des combats, sauf si le sport en question est une discipline olympique, ce qui n’est plus le cas du karaté.

La Coupe Québec de karaté déclarée… illégale ! ?

La fin de semaine dernière, la Coupe Québec de karaté, un tournoi préparatoire aux Jeux du Canada, devait avoir lieu à Montréal. Cependant, peu avant la tenue de l’évènement, les organisateurs se sont rendu compte qu’ils désobéiraient à la loi s’ils allaient de l’avant avec la compétition. Ils ont donc décidé de l’annuler. Mais comment tout cela est-il arrivé ? On t’explique.

La faute aux Jeux olympiques ?

Toute cette histoire remonte à un article bien précis du Code criminel du Canada. Le Code criminel est l’ensemble des lois qui définissent ce qui est illégal de faire au pays.

Dans cet article, il est écrit qu’au Canada, il est interdit d’organiser des combats, sauf si le sport en question est une discipline olympique. Cette loi existe pour empêcher les gens de se battre de façon dangereuse. Or, le karaté était bel et bien reconnu comme une discipline olympique… jusqu’à tout récemment. En effet, des compétitions de karaté ont eu lieu aux Jeux de Tokyo en 2020, mais le Comité international olympique a décidé qu’il n’y en aurait pas aux prochains jeux, en 2024, à Paris.

Le karaté n’étant maintenant plus un sport olympique, les compétitions au Canada sont donc malheureusement devenues illégales… y compris la Coupe Québec. Évidemment, la police ne s’en serait probablement pas mêlée si l’évènement avait eu lieu, mais les organisateurs ont préféré ne pas prendre de risque et le reporter.

Une grande déception pour les fans

Même s’il est toujours légal de pratiquer le karaté pour le plaisir, la situation n’a pas manqué de semer la colère chez les fans. Ça faisait longtemps qu’ils attendaient le retour des compétitions, notamment à cause de la pandémie qui avait mis un frein aux activités. La discipline en général a souffert pendant les deux dernières années : presque la moitié de ceux qui pratiquent le karaté ont arrêté d’en faire, et près de un dojo sur trois a dû fermer ses portes.

En réponse à cela, des manifestations sportives seront organisées cet automne au Québec pour convaincre le gouvernement de changer les choses.

Bientôt une solution ?

Malgré son mécontentement, le président de Karaté Québec, Stéphane Rivest, dit avoir bon espoir que la situation se rétablisse rapidement. En effet, d’autres provinces canadiennes comme la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et l’Ontario ont déjà réglé le problème avec un décret.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Dans ces grands filets verts se trouvent des milliers de saumons élevés par une entreprise au Chili.

Le scandale du saumon chilien

Savais-tu que le saumon est l’aliment de la mer préféré des Québécois ? Cependant, une série d’articles a récemment mis en lumière les problèmes entourant l’élevage du saumon au Chili. Ce produit pourrait d’ailleurs bientôt disparaître des épiceries québécoises.



Le Canada est lui-même un grand producteur de saumons. Cependant, il arrive parfois dans l’année qu’il n’y en a pas assez pour la demande des clients parce que les producteurs d’ici en exportent à l’étranger. C’est pour cela qu’une grande quantité du saumon qu’on mange vient du Chili.

Pour que l’épicerie du coin puisse vendre du poisson, il faut d’abord qu’il soit pêché. Mais il y a d’autres façons d’en obtenir que de le pêcher dans la nature, comme en l’élevant. C’est ce qu’on appelle de l’aquaculture. C’est un peu la même chose que les élevages de cochons, mais au lieu de vivre dans une porcherie, les poissons barbotent dans l’eau. Au Chili, c’est l’aquaculture en filets ouverts qui est privilégiée. Les poissons sont contenus à l’intérieur d’un grand filet qui se retrouve dans un plan d’eau naturel.

Problèmes écologiques

Le problème avec les élevages au Chili, c’est qu’ils sont mauvais pour l’environnement. Ce type d’élevage est nocif pour les fonds marins, qui se retrouvent endommagés par les excréments et la nourriture des poissons. Les producteurs utilisent aussi beaucoup de pesticides et d’antibiotiques, entre autres pour éviter que les poissons aient des parasites. On ignore encore les conséquences que pourraient subir les autres espèces marines en contact avec ces produits.

Évasion de saumons

Les saumons ne sont pas originaires du Chili. D’ailleurs, il arrive parfois que ceux-ci s’échappent des filets et se mélangent avec les espèces marines locales. Cette nouvelle espèce dans l’écosystème peut amener toutes sortes de bouleversements dans le milieu naturel.

Du côté des employés de l’industrie du saumon, ils travaillent durement et sont très peu payés.

Réflexion dans les épiceries

C’est pour ces raisons que des épiceries réfléchissent pour savoir si elles veulent continuer de vendre du poisson élevé dans ces conditions.

Les chaînes IGA et Rachelle-Béry disent réfléchir depuis longtemps à retirer ce produit des réfrigérateurs et des congélateurs. C’est la « question environnementale » et l’achat local qui motivent leur réflexion.

La présence du saumon chilien est également remise en question dans les épiceries Provigo, Maxi et Loblaws. L’entreprise derrière ces enseignes s’était engagée en 2009 à vendre uniquement des produits de la mer issus de la pêche durable, c’est-à-dire plus respectueuse de l’environnement.

Metro n’envisage pas pour sa part de reconsidérer la vente de saumon du Chili, mais reconnaît les risques environnementaux associés à l’élevage.

La chaîne Costco a refusé de dire si elle vend du saumon du Chili. Certains de ses paquets n’indiquent même pas le nom du pays d’origine alors que, selon la réglementation canadienne, la provenance doit être clairement mentionnée sur l’étiquette.