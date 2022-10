Asphalte contre bibliothèque

La première victime de notre fiscalité municipale déficiente est l’environnement. Parce qu’elle ne répond plus aux missions des villes, cette fiscalité vieille de deux siècles encourage puissamment l’étalement urbain. Cette déficience fait toutefois une autre victime, trop souvent oubliée, la culture. Partout au Québec, chaque budget municipal apporte de nombreux déchirements, dont celui-ci : on répare les rues ou on investit dans la culture ?