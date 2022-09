En plus d’importantes ondes de tempête, de possibles inondations dans les régions côtières et même au cœur des provinces, ainsi qu’une chute de pression jamais vue, la tempête au potentiel « historique » pourrait entraîner des pannes d’électricité généralisées.

Les Îles-de-la-Madeleine surtout, mais aussi l’est de la Gaspésie et la Basse Côte-Nord doivent se préparer au pire, alors que l’ouragan Fiona se dirige vers ces régions et s’annonce comme l’une des plus graves tempêtes de l’histoire dans ces régions.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Ses effets se font déjà sentir, mais la période la plus intense s’amorcera dans la nuit de vendredi à samedi pour durer jusqu’en fin de soirée samedi pour les Îles-de-la-Madeleine et la pointe est de la Gaspésie, alors que le plein impact sur la Basse Côte-Nord sera ressenti de samedi matin à dimanche matin.

Les météorologues d’Environnement Canada ont fait le point vendredi midi, expliquant que l’ouragan se déplace lentement, ce qui aggrave ses impacts.

Conditions « dangereuses » aux Îles-de-la-Madeleine

Les Îles, qui sont en plein cœur de la trajectoire, doivent se préparer à faire face à des vents de 100 à 160 kilomètres à l’heure et à recevoir de 75 à 125 millimètres de pluie au total, ce qui comprend, donc, la pluie déjà tombée depuis jeudi soir. Une marée de tempête viendra s’ajouter à l’ensemble samedi matin et l’on s’attend à ce que des routes côtières soient emportées.

Le météorologue Jean-Philippe Bégin a qualifié les conditions attendues « d’exécrables et même dangereuses » aux Îles-de-la-Madeleine.

Environnement Canada avertit d’ailleurs les Madelinots, Gaspésiens et Nord-Côtiers de terminer leurs préparatifs avant vendredi soir et de se préparer une trousse d’urgence pour 72 heures.

Sur la pointe est de la Gaspésie, on prévoit un total de 50 millimètres de pluie et des vents de 60 à 90 km/h avec des pointes à plus de 100 km/h. Jean-Philippe Bégin avertit qu’avec les feuilles dans les arbres, ceux-ci seront vulnérables au déracinement. Le reste de la péninsule gaspésienne ne sera pas épargné et peut s’attendre à recevoir de 30 à 50 millimètres de pluie accompagnée de forts vents, tout comme la Basse Côte-Nord, qui doit aussi se préparer à absorber quelque 50 millimètres de pluie.

Dans les trois régions, les marées de tempête entre samedi matin et dimanche matin pourraient être plus élevées de 1,8 à 2,4 mètres.

Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard dans l’œil de la tempête

Les provinces atlantiques, particulièrement l’île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, qui se trouvent directement au centre du passage prévu de Fiona, doivent aussi s’attendre à être frappées très durement, alors que l’on parle de pluies diluviennes allant jusqu’à 200 millimètres et de vents pouvant dépasser les 160 km/h.

Jean-Philippe Bégin et son collègue Bob Robichaud n’hésitent pas à parler d’une tempête historique, notamment en raison du fait que Fiona se déplace plus lentement que certains ouragans dévastateurs survenus dans le passé, notamment Dorian en 2019 et Juan en 2003, ce qui aggrave les risques de dommages, d’inondations et de pannes.

François Legault ira aux Îles-de-la-Madeleine

Faisant campagne à Laval vendredi matin, le premier ministre François Legault n’a pas hésité à appeler les citoyens des régions qui seront touchées à la prudence. « Il y a un risque important. Préparez-vous au pire et on va espérer que ça se passe bien. C’est important de suivre les consignes. »

M. Legault a annoncé qu’il se rendra aux Îles-de-la-Madeleine lorsque Fiona sera passée et a précisé que les différents ministères impliqués dans la gestion des catastrophes naturelles, notamment celui de la Sécurité publique, ainsi qu’Hydro-Québec sont sur un pied d’alerte et prêts à intervenir dès que ce sera nécessaire.