La mission de La Presse est claire : vous informer sur les sujets qui vous touchent, de manière factuelle et rigoureuse.

On veut ainsi faire partie de vos rituels quotidiens, alimenter votre compréhension du monde complexe dans lequel on évolue, vous aider à faire les choix de vie les plus judicieux.

C’est vrai en tout temps, mais ça l’est peut-être encore un peu plus en temps d’incertitude, comme c’est le cas actuellement. Et je ne parle pas ici (que) de la mort de la reine…

L’actualité n’a en effet rien de bien réjouissant avec les vagues à répétition de la COVID, la guerre en Ukraine, l’inflation, la crise climatique, les prix de l’immobilier, les craintes d’une récession, etc.

Pour cette rentrée, tout cela nous incite à être encore plus pertinents et plus utiles dans vos vies, à contribuer à votre compréhension de ces diverses crises et de leurs répercussions, à vous aider à reprendre le contrôle dans vos vies.

Le mot d’ordre pour cette rentrée : vous accompagner à l’aide d’une information diversifiée et utile, d’idées, de tactiques et de solutions aux problèmes de l’heure.

La première chose que vous remarquerez dans les différentes plateformes de La Presse est l’accent mis sur le pouvoir d’achat. Nous avons élargi l’équipe de journalistes qui couvrent l’actualité économique, les finances personnelles, l’immobilier, le panier d’épicerie, etc.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Isabelle Dubé, Nicolas Bérubé, Marie-Eve Fournier, Stéphanie Bérubé et Nathaëlle Morissette

Nous souhaitons vous aider à mieux comprendre ces temps difficiles et à mieux y naviguer, grâce à des analyses, des reportages, des dossiers et des guides qui vous interpelleront.

Nous vous offrirons de nouvelles infolettres. L’argent et le bonheur, par exemple, vous permettra chaque semaine d’élargir vos connaissances en matière d’investissements, de finances personnelles et de psychologie de l’enrichissement. L’angle positif offrira une sélection des contenus les plus inspirants de La Presse. Et C’est congé sera axée sur les recommandations de sorties du week-end.

Nos journalistes rapporteront aussi dans leurs bagages des solutions aux grands enjeux du moment trouvés ailleurs dans le monde, en allant visiter des villes et des pays qui ont résolu certains grands problèmes de l’heure.

Dans un monde incertain, il est aussi très important de pouvoir se faire une tête soi-même sur les principaux enjeux de l’actualité, sur l’évolution en temps réel de la société et les changements rapides de nos repères et habitudes.

D’où la nécessité de refléter les grands courants de réflexion, les idées originales et les débats qui occupent la place publique, ce que nous ferons avec encore plus de diversité cette année.

Tout comme Régis Labeaume, l’ancien maire de Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin amène depuis quelques jours une sensibilité pour les régions et les enjeux municipaux, en plus de s’intéresser aux questions nationales et identitaires.

Marc Séguin fait un retour remarqué à La Presse pour nous offrir son regard unique sur l’actualité et sur le monde qui nous entoure. Les plumes de Catherine Ethier, d’Olivier Niquet, de Rosalie Bonenfant et de Guillaume Lambert s’ajouteront notamment à celles des artistes qui signent chaque semaine une « carte blanche » dans la section Contexte.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Marc Séguin, Catherine Éthier, Olivier Niquet, Guillaume Lambert, Rosalie Bonenfant et Maxime Pedneaud-Jobin

Sans compter, bien sûr, les textes de vos chroniqueurs préférés de La Presse, les collaborateurs déjà présents, comme Marie-France Bazzo, Boucar Diouf, Martine St-Victor, Michel C. Auger, Rose-Aimée Automne T. Morin et tant d’autres.

Autant d’opinions qui s’ajouteront aux vôtres ! Car nous continuerons de vous donner une bonne place, en publiant vos réactions à l’actualité et en répondant à vos questions. Rien n’est plus important que le dialogue en cette ère de polarisation.

À cela s’ajoute une équipe d’enquête renouvelée, qui a pour mandat d’exposer des enjeux, secrets, détails et faits de société qui sont dissimulés, inaccessibles ou peu connus.

INFOGRAPHIE LA PRESSE Caroline Touzin, Ariane Lacoursière​, Gabrielle Duchaine​, Marie-Claude Malboeuf​, Tristan Péloquin, Charles-Éric Blais-Poulin​, Hugo Joncas​​ et Daniel Renaud

Dirigée par Violaine Ballivy et Vincent Larouche, cette équipe présentera des enquêtes sur des sujets variés qui ont un impact sur votre vie.

Nous continuerons également à couvrir de manière intensive la campagne électorale en cours, et ce, jusqu’au jour J. Nos journalistes sont sur le terrain et dans les autocars pour vous aider à comprendre et à faire le choix le plus éclairé le 3 octobre prochain.

Si ce n’est déjà fait, je vous invite d’ailleurs à vous inscrire à notre infolettre Le bulletin électoral.

Comme pour tout le reste, l’objectif est de vous accompagner au mieux en ces temps mouvementés. Bonne lecture !