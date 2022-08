S’attaquer aux problèmes de comportement dès la maternelle

Septembre 1985. Âgés d’à peine 7 ans, 69 garçons présentant des signes d’agressivité et issus de milieux défavorisés de Montréal suivent une formation pour améliorer leurs compétences sociales et leur maîtrise de soi. Aujourd’hui, 37 ans plus tard, ces hommes sont moins susceptibles de se retrouver en prison, d’être isolés et touchent en moyenne un meilleur salaire que ceux qui étaient dans la même situation qu’eux mais n’ont pas suivi la formation, selon une récente étude.