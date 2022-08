La famille d’Abdullah Shaikh, jeune homme abattu par les policiers soupçonné d’être l’auteur de la série d’homicides survenus dans les deux derniers jours, confirme que le présumé tueur était aux prises avec de graves problèmes de santé mentale. Le frère du défunt comprend mal pourquoi les policiers ont tiré sur le jeune homme, alors « qu’aucune preuve » n’indique qu’il était l’auteur des crimes, selon lui.

« Nous sommes sous le choc. Mon frère n’était pas dangereux », chuchote le frère du défunt, visiblement fébrile. Vers midi, la famille éplorée attendait toujours la visite des enquêteurs. Plus tard, le jeune homme s’est adressé à La Presse, des trémolos dans la voix. « Mon frère était innocent. La police n’a aucune preuve qu’il était le suspect. »

Selon lui, son frère était médicamenté et contrôlait ses problèmes de santé mentale. Il consultait. « Je l’ai vu mardi. Il était calme. Normal, doux. Il n’avait rien d’agressif. Ils n’auraient jamais dû lui tirer dessus. »

Tant que l’enquête n’est pas complétée, on ne sait pas si c’est mon frère qui a fait ça. On n’a aucune preuve. Frère du suspect tué ce matin

« Il avait déjà été arrêté il y a longtemps. Il souffrait de graves problèmes de santé mentale. Il avait été à l’hôpital psychiatrique pendant un mois », raconte le père du jeune suspect, rencontré plus tôt aujourd’hui par La Presse.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le père du suspect

« La dernière fois qu’on l’a vu, c’était mardi. Tout allait bien. Il a des traitements », dit la mère. Son fils avait déjà été arrêté par les policiers à l’aéroport de Montréal, alors qu’il tentait de se rendre dans un autre pays.

Un voisin confirme qu’en avril dernier, la police avait visité le logement de la famille après plusieurs appels en lien avec l’état psychologique du fils.

Abdulla Shaikh est le principal suspect en lien avec les meurtres de trois victimes innocentes commis dans les dernières 24 heures, selon nos informations policières. Il aurait agi sans complice. D’après des documents judiciaires, l’homme a été accusé d’agression armée, agression sexuelle, voies de fait et menaces en 2016. Il était d’ailleurs en attente de son procès, prévu en janvier 2023.

La police était déjà intervenue auprès de cet homme dans le passé en lien avec de graves problèmes de santé mentale, a confirmé une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Des perquisitions étaient en cours tôt ce matin au motel Pierre, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, où se trouvait le présumé tueur. D’après nos sources, les policiers ont localisé au cours de la nuit un véhicule suspect — une Dodge Challenger blanche — loué par le présumé tireur. Ce dernier était entouré par un vaste périmètre policier depuis au moins quelques heures lorsqu’il a été tué.

Comme l’homme de 26 ans a été abattu lors d’une opération policière, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) sera chargé de l’enquête sur le travail des patrouilleurs.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le véhicule du suspect.

Vers 7 h, des policiers du groupe tactique d’intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) auraient procédé à la perquisition au motel situé sur le boulevard Marcel-Laurin. « Sur place, ils auraient été confrontés par un homme en possession d’une arme à feu. Des coups de feu auraient été tirés », indique le BEI par communiqué.

L’homme aurait été atteint par au moins un projectile et son décès a été constaté sur place. Sur Twitter, la mairesse Valérie Plante a salué le travail de la police, qui démontre selon elle une fois de plus « son efficacité et son dévouement pour la sécurité des Montréalais ». « Les dernières 48 heures ont été éprouvantes pour tout le monde », a-t-elle insisté.

Sept enquêteurs du BEI ont été chargés d’enquêter sur les circonstances de l’évènement. C’est la Sûreté du Québec (SQ) qui prend en charge l’enquête concernant les trois meurtres qui ont secoué la métropole. « À la demande du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), la Sûreté du Québec reprend la responsabilité d’enquêter sur trois dossiers d’homicides survenus à Montréal et Laval au cours des derniers jours. »

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, n’a pas semblé être au fait des derniers développements de l’enquête, lorsqu’interrogé jeudi. « Il faut ramener cet individu à la justice », a-t-il dit, en parlant de l’homme mort. « Cette tragédie nous inspirera à aller plus loin. Cette injustice est inacceptable. Ça suffit », a-t-il aussi évoqué, en évitant toute question sur la forme de l’enquête.

Trois meurtres, un tireur

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La scène du premier meurtre survenu mercredi, à l’angle des boulevards Jules-Poitras et Deguire.

La plus récente victime de cette série d’homicides est un jeune Lavallois de 22 ans. Il se déplaçait en planche à roulettes dans le quartier de Laval-des-Rapides avant d’être ciblé par des tirs. Selon toute vraisemblance, il aurait été visé au hasard.

Deux hommes avaient été assassinés à une heure d’intervalle mardi soir. La première victime est André Fernand Lemieux, un homme de 64 ans, père du boxeur québécois David Lemieux.

Le deuxième épisode de violence s’est produit une heure plus tard, rue Meilleur, près de la rue Sauvé. Encore une fois, les agents ont retrouvé un homme gisant sur le sol, blessé par balle. Il s’agit de Mohamed Salah Belhaj, agent d’intervention de l’hôpital en santé mentale Albert-Prévost, âgé de 48 ans. L’homme a également succombé à ses blessures sur les lieux.

Nos sources policières confirment que l’homme abattu jeudi matin est le principal suspect dans ces trois évènements.

Le SPVM « conscient de l’impact » des évènements

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Sophie Roy, directrice par intérim du SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est conscient de l’impact des trois meurtres survenus depuis mardi soir sur la population montréalaise, a déclaré en conférence de presse Sophie Roy, directrice par intérim du SPVM.

Il n’y a qu’un seul suspect pour les trois homicides survenus à Montréal et Laval depuis mardi soir, a confirmé Sophie Roy en conférence de presse au quartier général du SPVM jeudi. Elle n’a toutefois pas confirmé qu’il s’agissait de l’homme abattu plus tôt dans la journée et n’a pas dévoilé son identité.

L’enquête sur l’opération policière de jeudi matin a été transférée au BEI et que la SQ sera responsable d’enquêter sur les trois homicides, le SPVM estime ne pas « commenter plus amplement les évènements et enquêtes en cours », a souligné Sophie Roy.

« Ça a été un travail concerté de nos équipes, tant sur le terrain que l’enquête, pour localiser le suspect. Ensuite, il y a eu le travail plus du côté judiciaire pour obtenir les autorisations pour procéder à son arrestation. […] Ce que je peux dire aujourd’hui, c’est que la menace a été neutralisée », a confirmé le commandant du poste de quartier (PDQ) 49, Emmanuel Anglade, jeudi.

Sympathies aux familles endeuillées

« Les meurtres commis depuis avant-hier nous ont tous touchés », a soutenu Mme Roy. « Le SPVM est conscient de leur impact sur le sentiment de sécurité pour la population montréalaise. […] Depuis mardi, les unités d’enquête ont travaillé jour et nuit sur les enquêtes d’envergure pour élucider ces meurtres. »

Mme Roy s’est dite fière des équipes policières. « Je salue la collaboration de nos collègues de police de Laval et de la Sûreté du Québec », poursuit-elle.

La directrice par intérim aussi tenue à offrir ses sympathies aux familles et amis des défunts. « Nous sommes tous sensibles à la douleur des familles. »

Dans les quartiers touchés, les services de sécurisation du SPVM se poursuivront dans les prochains jours. « Le sentiment de sécurité des Montréalais restera toujours au cœur des préoccupations du SPVM », a affirmé Mme Roy.

