Victimes de fusillades

Blessées, puis ostracisées

À Montréal-Nord, il y a les fusillades qui font les manchettes et les défunts qu’on pleure. Mais il y a aussi les coups de feu qui passent sous le radar et les victimes blessées qui restent dans l’anonymat. Des mois plus tard, ces survivants sont laissés à eux-mêmes et peinent à se faire indemniser. La Presse a rencontré trois jeunes hommes atteints par balle dans leur quartier, où les évènements impliquant des armes à feu sont en forte hausse depuis deux ans.