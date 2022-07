(Vancouver) Le ministre fédéral de la Protection civile a annoncé lundi qu’Ottawa fournissait 870 millions à la en Colombie-Britannique pour soutenir les efforts de rétablissement après les inondations destructrices de l’automne dernier.

La Presse Canadienne

Bill Blair a indiqué lundi que cette enveloppe constituait le premier versement dans le cadre d’un engagement qu’a pris Ottawa au lendemain des intempéries, et que d’autres gestes suivront.

Il souligne que l’argent est distribué par le biais des Accords d’aide financière en cas de catastrophe, un programme fédéral.

La Colombie-Britannique a demandé environ 5 milliards dans le cadre de ce programme. Le ministre provincial de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que l’accès à l’argent peut prendre du temps, ce qui fait que ce paiement anticipé de 870 millions est important pour la Colombie-Britannique.

M. Farnworth précise qu’une grande partie de cette somme ira à la reconstruction des infrastructures endommagées lorsque des précipitations record ont frappé la Colombie-Britannique en novembre. Ces précipitations ont provoqué des inondations généralisées et des glissements de terrain qui ont emporté plusieurs sections de routes.

M. Blair a annoncé ce financement lors d’une conférence de presse à l’issue de la cinquième et dernière réunion du Comité des ministres de la Colombie-Britannique et du gouvernement fédéral sur l’intervention en cas de catastrophe et la résilience climatique. Ce comité fédéral-provincial avait été mis sur pied en décembre dernier.

L’enveloppe de 870 millions s’ajoute aux 200 millions de financement fédéral annoncés en juin pour soutenir les efforts de rétablissement après les graves incendies de forêt qui ont aussi frappé la Colombie-Britannique l’été dernier, a précisé le ministre Blair.

« Les changements climatiques menacent les communautés d’un bout à l’autre du Canada, et nous devons préserver la solidité de nos partenariats alors que nous nous préparons et travaillons à prévenir les catastrophes naturelles et les évènements météorologiques extrêmes », a soutenu lundi le ministre Blair dans un communiqué.