Le selfie de l’Univers

C’est la photo la plus attendue de l’Histoire. Encore plus qu’un égoportrait de Kim Kardashian. C’est aussi la photo la plus coûteuse de l’Histoire. Pour prendre un bon selfie de sa personne, il y a des bras télescopiques au prix d’une vingtaine de dollars. Pour prendre un bon selfie de l’Univers, ça prend le télescope James Webb, d’une valeur de 10 milliards de dollars. Mais à ce coût, l’appareil photo est fourni. Et il est encore plus puissant qu’un iPhone 13. Tout l’intérêt est là. On n’aura jamais vu les galaxies avec une telle profondeur. Un mode Portrait amélioré.