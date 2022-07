L’archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, remettra au pape François quand il sera à Québec une lettre de victimes de prêtres pédophiles.

Mathieu Perreault La Presse

Deux victimes ont fait une conférence de presse avec leurs avocats jeudi matin pour réclamer que cette lettre soit remise au pape. Elles lui demandent des excuses et de donner des directives aux diocèses du monde entier pour qu’ils acceptent de compenser les victimes.

« Il ne faut pas que le pape s’excuse à Dieu, mais aux victimes », a déclaré Shirley Christensen, une victime.

La conférence de presse a été faite maintenant pour ne pas interférer avec l’objectif principal de la visite papale, la rencontre des victimes des pensionnats autochtones. Aucune manifestation n’est prévue quand le pape sera à Québec.

Les victimes veulent-elles rencontrer le pape ?

« S’il m’invite à lui remettre la lettre en mains propres, c’est sûr que je le ferai », a dit l’avocat Alain Arsenault.

Par voie de communiqué, le cardinal Lacroix a déclaré : « Je me ferai messager, en apportant personnellement cette lettre au Saint-Père. Nous le savons sensible à la douleur des victimes d’abus et convaincu que la vérité et la justice doivent primer. »