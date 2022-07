La visite du pape François à Québec continue de susciter l’engouement des fidèles. La preuve : les 2000 billets qui étaient disponibles gracieusement pour assister à la messe du pontife à Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 juillet prochain, se sont tous écoulés moins de dix minutes lundi.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On s’attendait à ça, parce que du côté d’Edmonton ça s’était envolé très vite aussi la semaine dernière. On sait bien que l’intérêt pour visite du pape est très important, et ça s’est reflété encore une fois aujourd’hui », explique la directrice des communications de l’Église catholique de Québec, Valérie Roberge-Dion.

C’est sur la plateforme TicketMaster que les billets avaient été offerts, lundi, dès 12 h 30. À peine 15 minutes, plus tard, le site affichait que les billets – qui sont gratuits – « sont maintenant épuisés ».

Plus tôt, vendredi, les responsables canadiens de la visite du pape avaient prévenu dans un communiqué que « plusieurs sites de revente en ligne » ont affiché des billets pour la messe au Commonwealth Stadium d’Edmonton, prévue deux jours plus tôt le 26 juillet. L’endroit peut accueillir jusqu’à 65 000 personnes.

« Il est triste et troublant que quelqu’un essaie de revendre des billets gratuits pour un évènement avec le pape François dans le cadre de son pèlerinage de guérison, de réconciliation et d’espoir. Les membres du public doivent éviter tout site de revente, car les billets peuvent ne pas être légitimes », avait-on indiqué.

« Les billets pour les évènements de la visite papale sont gratuits. N’achetez pas de billets auprès de revendeurs ou de sites privés », avaient encore insisté les responsables, regroupés sous le nom de l’organisme « Marcher ensemble, pape François Canada 2022 ».

Des tentatives de fraude en vue

Mme Roberge-Dion, elle, précise que la plateforme TicketMaster « a renforcé ses mesures de sécurité pour essayer de repérer les gens qui essaient d’en profiter ». « Notre message, c’est vraiment de ne jamais en acheter. Ça ne fait pas de sens de payer une fortune pour des billets gratuits, et pour un évènement basé sur le pardon. Ça se peut aussi que le billet soit non-valide. Il peut toujours y avoir de la fraude », raisonne-t-elle.

Selon l’horaire dévoilé fin juin par le Vatican, le pape François passera deux nuits à Québec. Des activités auront aussi lieu le 27 et le 28 juillet sur les plaines d’Abraham, avec une allocution du pape depuis la Citadelle le 27 juillet. Aucun billet ne sera nécessaire pour assister aux activités sur les plaines.

C’est le 28 juillet qu’une messe aura lieu à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, lieu de pèlerinage populaire auprès de plusieurs communautés autochtones. Puis, le 29 juillet, avant de s’envoler pour Iqaluit, le pape rencontrera des délégations autochtones.

Jusqu’à 10 000 places seront disponibles devant la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Du nombre, 7000 sont réservés aux communautés autochtones, 2000 pour le grand public – ceux qui ont été libérés lundi – et 1000 pour les délégations de diocèses venant surtout de l’Est du Canada.

À l’intérieur du bâtiment, 1400 places seront réservées à des délégations officielles et des communautés autochtones, sur invitation seulement. Environ 5000 personnes assisteront aussi à la messe depuis le Domaine Sainte-Anne, un camping situé tout près du fleuve, en face de la basilique.

La visite du pape au Canada fait suite à des excuses présentées à Rome en avril à des délégations autochtones canadiennes, et coïncide avec la fête de sainte Anne, grand-mère de Jésus, figure populaire chez plusieurs groupes autochtones.