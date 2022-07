De Rouyn-Noranda et l’arsenic au choix du repêchage du Canadien, en passant par un jugement qui fait réagir : replongez dans l’actualité des derniers jours.

Rouyn-Noranda et l’arsenic

Les fortes concentrations d’arsenic et de cadmium dans l’air de Rouyn-Noranda, dû aux émissions générées par la Fonderie Horne, entraînent bel et bien un surplus de cas de cancers du poumon chez les résidants de la ville, a révélé l’Institut national de santé publique du Québec mercredi. Un mélange de découragement, d’inquiétude et d’indignation règne dans la population.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Une résidante de Rouyn-Noranda observe la Fonderie Horne au loin.

Un jugement qui fait réagir

Le juge Matthieu Poliquin, récemment nommé à la Cour du Québec, a accordé une absolution à Simon Houle, un jeune ingénieur de Trois-Rivières qui avait plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme à l’encontre d’une étudiante endormie. Les arguments avancés pour justifier l’absolution ont créé une onde de choc. Résultat ? Le Directeur des poursuites criminelles et pénales fera appel de la décision.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Palais de justice de Trois-Rivières

Une septième vague, mais pas de restrictions

Malgré la hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations décrite comme une « septième vague », le ministre de la Santé et des Service sociaux, Christian Dubé, a assuré que le gouvernement « n’[était] pas du tout à imposer de nouvelles mesures ». Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a pour sa part insisté sur l’importance de l’isolement en cas de symptômes. Côté vaccination, le ministre Dubé a de nouveau appelé les Québécois à aller chercher une dose de rappel.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, lors d’une conférence de presse à Montréal, jeudi

TABLEAU FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Quand aller chercher sa prochaine dose ? 1 /2



Bye-bye BoJo

Au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson s’est finalement résigné jeudi à quitter son poste comme chef du Parti conservateur après avoir été confronté à de nombreux scandales et une vague de démissions sans précédent au sein de son gouvernement. Il entend cependant demeurer premier ministre jusqu’à ce que son successeur soit désigné, une situation qui est loin de faire consensus au sein de la formation.

PHOTO CARLOS JASSO, AGENCE FRANCE-PRESSE Les premières pages des journaux nationaux britanniques, vendredi matin

Bienvenue, Juraj Slafkovsky

À la recherche d’un nouveau souffle, le Canadien a causé la surprise en repêchant au premier rang un attaquant format géant de la Liiga finlandaise. Slafkovsky est grand (6 pi 4 po). Il est dynamique. Il est fort. Il a l’œil du marqueur, il bouscule ses adversaires et il patine étonnamment bien pour un joueur de sa taille. Le prochain chapitre du Canadien commence maintenant.