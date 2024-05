Ottawa veut moderniser les lois et règlements concernant le vol de voiture, notamment en mettant en place des peines plus sévères pour les vols de véhicules impliquant des actes de violence, le crime organisé et le blanchiment d’argent.

Le gouvernement fédéral veut « démanteler et poursuivre » les groupes criminels responsables de vols de véhicules grâce à un nouveau plan d’intervention national.

Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, en ont fait l’annonce lundi matin, en conférence de presse à Dorval.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez (à l’arrière), et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne

Le plan d’action prévoit d’injecter 28 millions de dollars dans des mesures d’intervention contre le vol de véhicules. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) intégrera « l’utilisation d’analyse de données avancées et de l’intelligence artificielle pour mieux cibler les conteneurs contenant des véhicules qui pourraient avoir été volés », selon le communiqué de presse du gouvernement fédéral.

De nouveaux agents seront embauchés et déployés pour accroitre la surveillance des ports, des gares ferroviaires et des centres intermodaux.

Ottawa compte également resserrer la coopération entre les différentes autorités policières et douanières du Canada et de l’international, en favorisant l’échange de renseignements.

À l’heure actuelle, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a intercepté 1205 véhicules volés dans les gares et les ports, depuis le début de l’année 2024.