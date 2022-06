Qu’est-ce qui vous rend fier du Québec ? Pour célébrer la fête nationale, La Presse s’est tournée vers ses lecteurs afin de tenter de répondre à cette grande question. Voici en rafale quelques-unes des réponses que nous avons reçues.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Une grande richesse

Durant mes 31 années au sein du réseau de la santé et mon implication syndicale, j’ai rencontré des centaines de personnes de nombreuses origines. Ces personnes, tout comme moi, sont fières d’avoir choisi le Québec comme terre d’accueil. Elles peuvent s’y épanouir, évoluer et grandir tout en contribuant à la plus grande richesse qui soit, cette belle diversité qui s’unit pour construire une nation forte, unique, performante et avant-gardiste.

Jean Bottari

La culture d’abord

J’aime d’amour les écrivains si singuliers qui ont façonné cette province : Réjean Ducharme, Michel Tremblay, Anne Hébert, Nelly Arcan… pour ne citer qu’eux. Ces rencontres ont été un choc culturel au même titre que la musique : Richard Desjardins, Robert Charlebois, Daniel Bélanger, Jean Leloup… La liste serait longue si je devais énumérer tous les artistes qui ont bercé mon intégration au Québec. Avec toujours en toile de fond la poésie, la littérature, la musique qui nous font aimer les tempêtes de neige, le froid sibérien, le printemps fugace, l’été endiablé et l’automne dans toute sa splendeur. Une chanson, un livre, un poème pour chaque saison !

Chantal Costes

F pour français

J’enseigne la rédaction et la traduction française à l’université. Je prends un plaisir énorme à faire réaliser à mes étudiants et étudiantes combien le Québec dans lequel ils et elles ont grandi, pour la plupart, maintient la langue française vivante, forte, innovante en plein cœur d’une Amérique anglophone !

Valérie Descôteaux

Une société « plus égalitaire »

Nous avons la société la plus égalitaire de l’Amérique. Les rapports homme-femme au Québec sont à l’avant-garde par rapport au reste du continent. Nous produisons moins de gaz à effet de serre par habitant que le reste du continent. Nous vivons dans une société de plus en plus laïque, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous vivons plus vieux qu’ailleurs au Canada. Tout ça en français. C’est merveilleux.

Richard Champagne

Le Québec, une force tranquille

Le Québec est une force tranquille qui résiste démocratiquement depuis des siècles à l’assimilation anglo-canadienne. Notre nation défend le français, plus que ne le fait la France. Cette langue est au cœur de notre identité, de notre différence et de notre combat pour continuer d’exister.

Céline Jalbert

De nouveaux sommets

Depuis 20 ans, nous avons atteint de nouveaux sommets. Nous ne sommes plus les derniers du peloton. Nous sommes maintenant des leaders à plusieurs égards. Félicitations à nos visionnaires, à nos bâtisseurs et à tous ceux qui aident à élever le Québec ! Je reviens d’un voyage d’affaires en Caroline du Sud et, oui, les gens sont fiers de parler avec des Québécois et des Canadiens.

Les grands

Maurice Richard, René Lévesque, Félix Leclerc… et tous les autres qui ont créé et nourri une fierté manquante ou défaillante à ma naissance en 1954. Sur une note personnelle, avant René Lévesque, à la question de ma nationalité, je répondais : Canadien français. Depuis, je réponds fièrement : Québécois.

Raymond Deneault

Aller plus loin

Je suis très fier de notre Québec, dynamique, créatif, entrepreneur, innovateur et progressiste. Je souhaite toutefois que nous soutenions davantage l’agriculture et travaillions à augmenter notre autonomie alimentaire, tout en faisant une plus grande place à la culture biologique. Je suis également d’accord avec l’idée de faire du 21 juin, la Journée nationale des peuples autochtones, un jour férié. Ce sera une raison de plus d’être fier et de célébrer notre merveilleux Québec.

Dom Hov

Sentiment de fierté

Plus de 400 ans d’histoire d’une toute petite communauté de gens arrivés de France au départ et qui a su se développer en s’inventant une identité culturelle propre, originale et unique au monde à maints égards. Tout ça dans un contexte anglophone comptant aujourd’hui plus de 350 millions de personnes ! Voilà le sentiment qui m’habite tout au fond de moi et que je souhaite voir s’épanouir davantage encore auprès des générations qui vont me succéder.

Michel Audet

Le gros lot

Toute personne ayant voyagé à l’étranger et qui suit quelque peu l’actualité internationale peut témoigner qu’un bébé qui naît au Québec, sans le savoir, se présente au monde avec un billet de loterie gagnant. On peut être fier de vivre dans l’une des plus belles sociétés démocratiques au monde.

Patrick Leduc

Faire partie du « nous »

Le Québec, c’est tout simplement un coup de foudre et une belle histoire d’amour qui dure depuis 38 hivers, à Québec. On ne m’a jamais fait sentir que je venais d’ailleurs et on m’a toujours fait sentir que je faisais partie du « nous » malgré les aléas des conjonctures politiques ou économiques. Pour faire partie du « nous », il faut aussi aller vers lui, il faut être deux pour danser le tango. Aimer le Québec, c’est aimer ses gens, comprendre ses combats et ses défis, et surtout contribuer à son épanouissement.

Samir Ghrib