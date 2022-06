Le nombre de demandes d’aide en lien avec des situations de violence conjugale a explosé à Montréal l’an dernier dans la foulée des confinements successifs dus à la pandémie.

Vincent Larin La Presse

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Montréal a enregistré une hausse de 111 % des demandes d’aides pour de tels cas, a révélé sa directrice générale, Jeanny Charest, dans le cadre d’une conférence de presse pour présenter une nouvelle équipe du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dédiée à aider les victimes.

Concrètement, le nombre d’appels pour de tels services s’est chiffré à 1964 en 2021, soit 1033 de plus que l’année précédente. S’ils sont plus nombreux, les cas de violences conjugales rapportés au CAVAC sont aussi plus lourds, précise Jeanny Charest.

Ce qu’on a vu beaucoup en augmentation aussi, c’est la détresse qui a été vécue. La pandémie a fait en sorte qu’elle a limité les personnes à sortir ou a trouvé des façons autres de se protéger. Jeanny Charest, directrice générale du CAVAC de Montréal

Non seulement une augmentation du nombre de demandes d’aide a été enregistrée, mais aussi du nombre de services octroyés à chaque victime, précise Jeanny Charest.

« Le côté positif de ça, c’est qu’il y a une place qui est donnée aux victimes beaucoup plus grandes qu’auparavant et on pense que le fait d’en avoir parlé […] fait en sorte que les gens vont plus parler d’aide. Est-ce qu’il y a plus de violence ? Je ne sais pas, mais il y a plus de demandes d’aide, et ça, c’est une bonne chose », explique-t-elle.

Pas plus de plaintes

Or, si le nombre de demandes d’aide a bondi, ce phénomène ne s’est pas nécessairement traduit auprès des autorités. En tout, plus de 7000 dossiers liés à la violence conjugale ont été traités par le SPVM l’an dernier, dont 5138 enregistrés comme des crimes contre la personne, 1017 en tant que querelles familiales, 166 pour des crimes contre la propriété et 771 pour non-respect des conditions.

Mais la commandante de la nouvelle Section spécialisée en violence conjugale, Anouk St-Onge, précise qu’il s’agit de la pointe de l’iceberg puisqu’une majorité des crimes liés à la violence conjugale ne sont jamais rapportés à la police.

« Nous, selon ce qui nous est reporté, il n’y a pas vraiment eu d’augmentation, mais on le sait qu’il y en a eu plus », affirme-t-elle. […] Oui, ça a eu un effet, mais ça n’a pas un effet qu’il y a eu plus de dénonciations. »

Une nouvelle section spécialisée

Grâce à son approche « par petits pas », la nouvelle section spécialisée contre la lutte à la violence conjugale du Service de police de la Ville de Montréal, déployée dans la foulée du rapport Rebâtir la confiance espère toutefois aider à mieux supporter les victimes.

Le rapport Rebâtir la confiance Déposé en 2019, à la suite du mouvement #moiaussi, le rapport Rebâtir la confiance contient 190 recommandations et fait état des enjeux à considérer pour mettre en place de nouvelles mesures et offrir des services plus efficaces pour les victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Parmi celles-ci, ses auteurs recommandaient aux corps policiers de déployer des équipes d’enquêteurs spécialisés en violence conjugale, ce par quoi le SPVM a répondu en mettant sur pied la Section spécialisée en violence conjugale (SSVC) en octobre 2021.

Composée d’une dizaine de ressources formées pour intervenir auprès des victimes et des agresseurs, dont un commandant, un lieutenant-détective, quatre sergents-détectives, un agent conseiller et un policier, la SSVC ne fournit toutefois pas à la demande, admet sa commandante, Anouk St-Onge. C’est pourquoi la Section se concentre pour le moment sur les dossiers « plus sensibles, plus spécialisés ».

Une liste de critère a ainsi été établie pour permettre d’identifier les cas les plus lourds, pour qu’ils puissent être redirigés vers la SSVC. « Une victime qui a multitraumas, une victime depuis 20 ans de violence conjugale, une qui a plus qu’une vulnérabilité, on peut aussi prendre des jeunes, une personne dans une maison d’hébergement avec besoins particuliers », énumère Anouk St-Onge.

Les membres de la SSVC, entièrement dédiés à ces cas, entrent en contact avec la victime et avec l’agresseur, et ce, dans l’espoir de tisser des liens pour prévenir des récidives.

On sème des graines, on met de l’eau, et on se dit que ça va germer. Des fois ça ne sème pas […] mais il ne faut pas sous-estimer le petit chemin qu’on a fait [puis] se dire qu’il va aller chercher de l’aide. Anouk St-Onge

La SSVC a traité 130 dossiers l’an dernier.