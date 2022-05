Nouvelles veilles de tornades et d’orages violents au Québec

Environnement Canada a émis de nouvelles veilles de tornades et d’orages violents pour plusieurs régions du Québec dimanche, au moment où plus de 350 000 foyers sont toujours privés d’électricité après un épisode de forts vents la veille.

Vincent Larin La Presse

L’Estrie, la Beauce et Montmagny-l’Islet sont notamment concernés par des veilles de tornades. Les régions de la Vallée-du-Richelieu, de Rimouski, de Québec et de Drummondville–Bois-Franc, entre autres, sont quant à elles sous le coup d’une veille d’orages violents.

Et ce, alors que les importants dégâts laissés la veille par des vents violents (routes jonchées d’arbres, poteaux électriques affaissés, toits de maison éventrés) étaient encore bien visibles dans plusieurs régions de la province.

À Val-Morin, dans les Laurentides, où près d’un client d’Hydro-Québec sur deux était privé d’électricité dimanche matin, des arbres déracinés étaient visibles presque à chaque coin de rue. Cette région était la plus affectée au niveau des pannes électriques selon le bilan de la société d’État de dimanche matin.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Deux hommes discutent au lendemain des orages violents ayant touché Val-Morin.

Photo Dominick Gravel, la presse 1 /2



« Ça a duré 30-40 minutes, du vent très fort avec de la pluie. De ma fenêtre, j’ai vu un arbre tombé, puis deux, puis ça a été un domino », raconte Michael Manouk, un résidant de la rue Morin dont la rutilante Lexus rouge a été aplatie par une épinette.

Un peu plus loin, sur le chemin de la Rivière, des arbres sont tombés sur les deux voitures, une Buick Encore et une Volkswagen Jetta, le cabanon et la maison de Richard Duquette. « Ça s’est passé très vite. En dix secondes, l’un après l’autre, lance-t-il du bord de sa fenêtre.

Emprisonné chez lui par le tronc d’un conifère tombé devant sa porte, l’homme raconte avoir eu l’aide d’un bon samaritain venu scier le billot. Locataire de sa maison depuis cinq ans, c’est la première fois qu’il assiste à une telle tempête.

Une mer de branchage

À Val-David, Stéphane Jeannerot est aidé de deux amis pour scier la mer de branchage qui s’entendait sur son terrain dimanche matin. « J’étais dans la rue juste à côté, le vent soufflait dans les arbres comme dans les images qu’on voit à la télévision [des ouragans en Floride] », dit-il.

Justement accoté au toit de sa coquette maison, un immense pin inquiète sa conjointe, Élisabeth Gibeau, au téléphone avec les assurances. « On attend de savoir qu’est-ce qu’on fait avec ça », soupire-t-elle.

Une longue file de voitures s’alignait devant le Dépanneur Voisin Jocelyn Villemaire inc, seule station-service à être alimentée à l’électricité grâce à une génératrice.

Levée en fin de soirée, l’alerte d’orages violents envoyée par Environnement Canada samedi s’étendait de la Haute-Gatineau, en passant par le Grand Montréal, jusqu’à la réserve faunique des Laurentides.

Nombre de clients privés d’électricité Laurentides : 142 374 sur 362 065

Lanaudière : 90 518 sur 263 240

Outaouais : 85 493 sur 224 649

Capitale-Nationale : 16 648 sur 434 813

Mauricie : 14 576 sur 168 051

Ensemble du Québec : 353 737 sur 4 492 115 Selon le bilan d’Hydro-Québec de 13 h 16

« Les évènements météo d’hier ont causé d’importants dégâts sur le terrain, ce qui a entraîné des pannes dans plusieurs régions du Québec », a indiqué Hydro-Québec, dimanche matin, précisant avoir déployé 361 équipes sur le terrain en vue de rétablir la situation.

Cinq morts en Ontario

En Ontario, où a débuté la tempête, cinq décès ont été rapportés en plus de quelques blessés, et ce, en raison des vents forts d’une ligne d’orages aux rafales destructrices, selon ce qu’a rapporté Environnement Canada.

PHOTO MARTIN ROY, LE DROIT Des voitures ont été endommagées près du chemin Merrivale, à Ottawa.

À Gatineau, une femme de 51 ans a perdu la vie après avoir sombré dans la rivière des Outaouais. La police de Gatineau a confirmé qu’une noyade survenue vers 17 h dans ces eaux faisait l’objet d’une enquête.

Au Québec, des rafales d’une vitesse maximale de 144 km/h ont été enregistrées au lac Memphrémagog, alors qu’elles ont atteint 128 km/h à Shawinigan, 100 km/h à l’Aéroport de Québec et 96 km/h à Trois-Rivières, selon ce qu’a indiqué Environnement Canada, samedi en fin de soirée.