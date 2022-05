(Montréal) Le nouveau pont Samuel-De Champlain aura été l’une des dernières œuvres de Claude Provencher, architecte émérite et cofondateur de la pratique au Québec. Il est décédé à l’âge de 72 ans vendredi, laissant dans le deuil sa conjointe et ses enfants, a annoncé sa firme Provencher_Roy.

Lila Dussault La Presse

Claude Provencher a travaillé des décennies au Québec pour faire reconnaître le statut professionnel d’architecte dans la province. On lui doit un grand nombre de constructions emblématiques, la toute dernière étant l’Îlot Balmoral, dans le Quartier des spectacles de Montréal. La même année, en 2019, l’architecte de renom voyait s’ériger le nouveau pont Samuel-De Champlain.

Originaire de Plessisville, Claude Provencher est bercé de musique dès sa tendre enfance, sa mère au piano, son père au violon. « C’est également la musique qui a accompagné sa jeunesse, lui à la batterie dans son band, jouant dans les bars et dans les salles de danse », est-il décrit dans un prix hommage à son honneur, sur le site de Provencher_Roy. « Féru de musique, il ne voulait pas être un homme d’affaires dans le sens classique du terme, mais dans un domaine plus relié aux arts. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le pavillon J.-A. DeSève de l'Université du Québec à Montréal

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le pont Samuel-De Champlain

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE L'îlot Balmoral

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le Ritz-Carlton, à Montréal

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS ET PROVENCHER_ROY La phase 2 du Technopôle Angus 1 /5









C’est finalement son amour du dessin qui le pousse vers l’architecture. Diplômé de l’Université de Montréal en 1974, il prend rapidement l’île de Montréal comme terrain de jeu. « Les quatre saisons si distinctes, le fleuve toujours changeant… Quel défi emballant que de créer un bâtiment qui vivra à l’année et gardera des espaces intérieurs vivants. »

En 1983, il fonde Provencher_Roy aux côtés de Michel Roy. Il y mène sa pratique à titre de concepteur principal pendant quatre décennies.

Vers la fin des années 1980 naît sa première grande œuvre, issue d’une réflexion sur le sort d’un îlot délaissé occupant un endroit stratégique dans le quartier du Vieux-Montréal. L’endroit deviendra le Centre de commerce mondial, qui ouvre ses portes en 1992 et établira sa marque de commerce.

Dès lors, la métropole québécoise lui doit bon nombre de constructions d’envergure, comme le Pavillon J.-A.-DeSève de l’Université du Québec à Montréal, le pavillon Claire et Marc Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, l’agrandissement du Ritz-Carlton, le Plan de développement du Technopôle Angus, l’agrandissement du Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine, la réfection de la Tour de Montréal, la modernisation du Casino de Montréal, pour ne nommer que ceux-là.

« Passionné, enthousiaste, intuitif, constructif, émotif, Claude Provencher contribua de façon importante, par son esthétisme, son ouverture d’esprit et son engagement indéfectible, à notre patrimoine architectural, décrit Provencher_Roy. Éloigné d’une démarche signature, il privilégia un langage nuancé et vivant. »

En 2019, c’est par ailleurs à Claude Provencher qu’est confié le nouveau pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale du Québec.

La création d’une vie

Claude Provencher a « transformé la société pour créer des milieux de vie respectueux des citoyens et de l’environnement bâti au moyen d’une architecture inclusive, porteuse de sens et durable afin que toujours prime l’expérience humaine », détaille Provencher_Roy.

L’un des créateurs du Conseil du patrimoine culturel du Québec, Claude Provencher a aussi siégé au Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de l’immobilier de la Commission de la capitale nationale à Ottawa, en plus d’être membre du conseil d’administration de la Conférence canadienne des arts et de la société Héritage Montréal.

En 2000, il a été reçu fellow de l’Institut royal d’architecture du Canada, pour sa contribution exemplaire à la profession. En 2014, il est devenu membre de l’Académie royale des arts du Canada pour son rôle de leader dans la communauté, puis chevalier de l’Ordre national du Québec en 2021 pour son profond sens de l’engagement et la passion ambitieuse qu’il a portée à son métier.

Sa firme, Provencher_Roy, a remporté plusieurs titres, dont celui de la meilleure firme de l’année en architecture au Canada, octroyé par l’Institut royal d’architecture du Canada en 2015. Des prix d’excellence – du Gouverneur général, du Canadian Architect ou encore de l’Ordre des architectes du Québec – lui ont aussi été décernés.

Claude Provencher laisse dans le deuil sa femme Lucie Bouthillette, ses enfants et ses nombreux proches, auxquels Provencher_Roy offre ses « pensées et son soutien ».