Michael Fortier, ex-ministre conservateur et actuel dirigeant de la Banque Royale du Canada (RBC), aurait été la cible de vandales dans la nuit de mardi à mercredi. Deux véhicules auraient été incendiés à son domicile montréalais par des militants opposés à la construction du gazoduc de Coastal GasLink, en Colombie-Britannique, que la RBC finance en partie.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Joint par La Presse vendredi, M. Fortier n’a pas souhaité faire de commentaires dans l’immédiat.

Le Service de police de la Ville de Montréal confirme qu’un incendie touchant deux véhicules dans une entrée de l’avenue Chester, à Mont-Royal, s’est déclaré vers 2 h mercredi matin. « Pour l’instant, il n’y a rien de suspect qui a été trouvé, mais ça a quand même été envoyé pour être expertisé parce qu’on s’explique mal pourquoi les incendies auraient débuté », dit le relationniste Raphaël Bergeron.

Les images de caméras de surveillance sur place seront également visionnées par les enquêteurs, selon l’agent Bergeron.

Acte militant

Les auteurs anonymes d’un texte publié sur le site Montréal Contre-information, qui publie des « nouvelles et analyses anarchistes et antiautoritaires », revendiquent le geste.

« Cette nuit-là, les flammes d’un engin incendiaire se propageaient vers le bloc moteur de son Jaguar stationné devant chez lui », peut-on y lire. « Cet acte est en solidarité avec les défenseur.e.s de la terre Wet’suwet’en et avec tou.te.s les combattant.e.s de l’industrie extractive. »

La Banque Royale finance la construction du gazoduc de Coastal GasLink à hauteur de 345,52 millions de dollars américains, selon le rapport Banking on Climate Chaos 2022, produit par une coalition d’organisations écologistes. Elle est également le plus grand bailleur de fonds de l’industrie des combustibles fossiles au Canada, toujours selon ce rapport.

Pas un événement isolé

De nombreux autres actes de vandalisme ont été commis contre les installations de la RBC à Montréal ces derniers mois. Des militants contre Coastal GasLink ont aussi revendiqué de tels actes dans les bureaux de l’institution bancaire à la Place Ville Marie dans un autre texte publié en avril sur le site Montréal Contre-information.

Ancien ministre fédéral conservateur, Michael Fortier s’est joint à la Banque Royale en 2010 comme vice-président du conseil de sa division de courtage, RBC Marchés des capitaux.

Invitée à réagir, Amnistie internationale a indiqué par courriel être contre « contre toute violence, que ce soit envers des personnes ou envers des lieux tels que des domiciles ». L’organisation a demandé à maintes reprises la suspension des travaux de construction du gazoduc, citant des violations des droits des Autochtones sur le territoire.

« Nous encourageons la liberté d’expression et nous pensons que le débat sur la justice climatique est important et doit continuer, mais de manière pacifique », a ajouté Amnistie, soulignant que « les banques canadiennes soutiennent directement et indirectement des projets [pour lesquels] le consentement libre et éclairé des communautés autochtones n’a pas été obtenu ».

La RBC n’avait pas répondu aux questions de La Presse au moment de publier ce texte.

Le gazoduc a été au centre de nombreuses manifestations, alors que Coastal GasLink a obtenu une injonction contre les blocages et que les chefs héréditaires de la Nation wet’suwet’en ont fait parvenir à l’entreprise un avis d’expulsion de leur territoire, dans le nord de la Colombie-Britannique.

En février 2020, des membres des Premières Nations et des sympathisants à travers le pays avaient bloqué des chemins de fer et des autoroutes en solidarité avec les chefs héréditaires.

La construction du gazoduc de 670 kilomètres a commencé en 2019 et devrait être achevée l’année prochaine.

Avec La Presse Canadienne