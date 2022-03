(Ottawa) Certaines parties du site web du Conseil national de recherches du Canada ont été mises hors ligne en raison d’un « cyberincident ».

La Presse Canadienne

Une brève déclaration sur la page web principale de l’organisation fédérale ne précise pas de quel type d’incident il s’agit, à quel moment il s’est produit ou quelles applications ont été mises hors ligne.

Cependant, le plus grand organisme de recherche fédéral a été ciblé dans le passé.

En 2014, un acteur parrainé par l’État chinois a volé plus de 40 000 fichiers, y compris des informations sur la propriété intellectuelle, la recherche et les entreprises des partenaires du conseil.

L’attaque a coûté plus de 100 millions à réparer et un certain nombre d’organisations gouvernementales ont été impliquées.

Ces détails ont été révélés le mois dernier dans un rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, qui a découvert des lacunes dans les cyberdéfenses du pays qui pourraient rendre les agences gouvernementales vulnérables aux attaques.