Museau roux et éclair orangé : le renard pris au piège par la fonte des glaces dans le Vieux-Port de Montréal depuis une dizaine de jours en a fait voir de toutes les couleurs à l’équipe qui tentait de le secourir, dimanche après-midi.

Lila Dussault La Presse

Le canidé s’est fait attendre toute la journée dimanche, tapis sous le quai King-Edward, où se trouve le Centre des sciences de Montréal. Vers 16 h 45, il s’est pointé le museau hors de sa cachette et s’est ensuite précipité sur la glace. Une douzaine de secouristes, armés de filets, ont tenté de l’attraper dans une course haletante, mais le renard a remporté la manche. L’animal s’est réfugié sous un quai flottant, à mi-chemin du quai Jacques-Cartier. L’opération de sauvetage s’est poursuivie toute la soirée, sans succès.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Vers 16 h 45, le renard s’est finalement pointé le museau hors de sa cachette, sous le quai King-Edward.

Cela fait une dizaine de jours que ce renard a été aperçu sur les glaces, entre le quai Jacques-Cartier et le quai King-Edward. « Notre hypothèse, c’est qu’il a traversé sur la glace depuis le parc de Dieppe », explique Isabelle Vachon-Girard, directrice générale adjointe de Sauvetage Animal Rescue, l’organisme privé responsable de l’opération de sauvetage. Le parc de Dieppe est une petite bande de terre située sur le fleuve Saint-Laurent, en face du Vieux-Port.

La glace a depuis fondu sur cette partie du fleuve, empêchant le renard de revenir sur ses pas. Selon l’organisme, il pourrait s’agir d’un renardeau inexpérimenté, ou encore d’une renarde ayant eu des petits. En effet, en théorie, l’animal devrait être en mesure de nager pour retourner d’où il vient, précise Mme Vachon-Girard. « S’il ne veut pas repartir, c’est qu’il a peut-être des blessures », souligne-t-elle.

Secourir bénévolement

En ce dimanche gris et pluvieux, l’équipe bénévole de Sauvetage Animal Rescue était sur les lieux depuis 10 h le matin. Une vingtaine de personnes ont pris part à l’opération. Une partie d’entre elles, avec des filets, devait tenter d’attraper le renard en pleine course. Un bateau naviguait à la lisière des glaces, au cas où l’animal, pris de panique, tenterait de se jeter à l’eau pour s’enfuir. Un vétérinaire était aussi sur place pour faire une évaluation, après sa capture.

Pendant la soirée, l’équipe a découvert l’endroit où le renard cache sa nourriture, sous le quai King-Edward. « Notre équipe des opérations travaille toujours sur une stratégie pour le sortir de là », a indiqué Sauvetage Animal Rescue sur Facebook dimanche soir. L’opération devrait reprendre ce lundi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une douzaine de secouristes, armés de filets, ont tenté de l’attraper dans une course haletante, mais le renard a remporté la manche.

Dans les jours précédents, l’équipe avait tenté de capturer l’animal de manière « douce » en l’attirant dans une cage avec de la viande et même de l’urine de lapine. Peine perdue. « Toutes les conditions étaient là pour l’appâter », remarque Mme Vachon-Girard. L’équipe estime que le renard était encore en mesure de chasser. La fonte de la glace, couplée à la pluie des derniers jours, rend toutefois le terrain de chasse de plus en plus difficile pour l’animal. Il était donc temps, dit-elle, de passer à une méthode de capture dite « dynamique ».

Autre crainte : que des visiteurs du Vieux-Port de Montréal voient le renard en péril, sur la glace, et tentent de lui porter secours. « Pour la santé de l’animal et vu les enjeux de sécurité civile, soutient Mme Vachon-Girard, on croit que notre opération est justifiée. »