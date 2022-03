COVID-19

Les vaccins de demain

Les vaccins contre la COVID-19 sont arrivés plus tôt – et se sont révélés beaucoup plus efficaces – que prévu. Puis, il a fallu ajouter une dose de rappel. Israël en est déjà à sa quatrième dose. Est-ce que ces ajustements continuels vont se poursuivre ? Des chercheurs planchent sur la prochaine étape de la vaccination pandémique.