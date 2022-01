Un avertissement de smog est effectif dans plusieurs secteurs, soit en Beauce, en Estrie, à Gatineau, à Lanaudière, à Lachute, dans les Laurentides, en Mauricie, à Laval, à Montréal, à Québec, à Saguenay, dans la vallée du Richelieu et à Vaudreuil-Soulanges.

Avertissement de froid extrême et de smog

La majorité des régions du Québec devront composer avec un froid polaire ce week-end, prévient Environnement Canada. Des avertissements de smog sont aussi en vigueur dans plusieurs secteurs.

Coralie Laplante La Presse

Un refroidissement éolien extrême de moins 38 à moins 40 est prévu samedi matin dans la province, notamment dans la région de Montréal.

« Couvrez-vous. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien », prévient Environnement Canada.

En Abitibi-Témiscamingue, l’avertissement de froid est plutôt en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche.

Un avertissement de smog est aussi effectif dans plusieurs secteurs, soit en Beauce, en Estrie, à Gatineau, à Lanaudière, à Lachute, dans les Laurentides, en Mauricie, à Laval, à Montréal, à Québec, à Saguenay, dans la vallée du Richelieu et à Vaudreuil-Soulanges.

« Le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. Il leur est donc recommandé d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog », souligne Environnement Canada.

L’institution recommande de limiter l’utilisation des foyers et des poêles à bois et de privilégier le transport collectif. S’il est nécessaire d’utiliser sa voiture, il est préférable de réduire sa vitesse et d’éviter de laisser tourner le moteur au ralenti, évoque-t-elle également.

« Au Québec, le chauffage au bois est la principale source de particules fines qui contribue au smog l’hiver. Il s’agit de l’activité qui génère le plus grand nombre de ces particules, devant l’activité industrielle et le transport », peut-on lire dans l’avertissement de l’agence fédérale.