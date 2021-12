Les régions les plus touchées mardi matin étaient la Montérégie, avec près de 6900 ménages plongés dans le noir, et les Laurentides avec 6000.

(Montréal) Près de 31 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité à 4 h mardi matin au Québec en raison d’une succession de conditions météorologiques diverses qui ont déferlé dans plusieurs régions.

La Presse Canadienne

La neige parfois abondante tombée lundi a fait place à un dégagement soufflé par des vents parfois forts.

Les régions les plus touchées mardi matin étaient la Montérégie, avec près de 6900 ménages plongés dans le noir, et les Laurentides avec 6000. On en dénombrait un peu plus de 3800 dans la région de Lanaudière, environ 3300 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et près de 2600 en Outaouais.

Environnement Canada signalait que les vents devraient continuer de provoquer mardi un refroidissement important, même si leur force diminuera un peu.

Lundi soir, ils ont soufflé par rafales à parfois à 70 kilomètres à l’heure à Montréal et à Québec ; de telles conditions prévalaient pendant la nuit dans des régions situées plus à l’est.