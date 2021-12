Un périmètre de sécurité a été établi sur la place Cointerel et sur le boulevard des Galeries-d’Anjou.

Deux adolescents de 16 et 17 ans ont été blessés par balles jeudi soir, dans l’arrondissement d’Anjou, à Montréal. Celui de 16 ans se trouve dans un état critique.

Florence Morin-Martel La Presse

Un appel a été fait au 911 vers 19 h 15 pour signaler des coups de feu entendus boulevard des Roseraies, près de l’avenue de la Nantaise. En arrivant sur les lieux, les policiers ont repéré l’adolescent de 16 ans dans une voiture sur la place Cointerel, blessé par balle au haut du corps. Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique. L’identité de la victime n’a pas été confirmée pour le moment.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Les coups de feu ont été entendus boulevard des Roseraies, près de l’avenue de la Nantaise, dans l'arrondissement d'Anjou, à Montréal.

Sur les lieux, les policiers ont trouvé des douilles au sol, ainsi que des impacts de balles sur la voiture. « J’ai entendu quatre coups, lance Enzo, qui habite juste en face de la scène. Aujourd’hui, je disais à ma femme que je voulais déménager du coin. On a eu ça et là ma décision est prise. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Les policiers ont trouvé des douilles au sol sur les lieux du crime.

Yacine, un autre voisin, qui rentrait chez lui, affirme que la situation est « inquiétante ».

On cherche à savoir d’où ça vient. On sait que dans le secteur, plusieurs personnes se sont fait tirer dessus dernièrement. Yacine, un voisin

La Ville de Montréal « devrait faire plus pour sécuriser les citoyens qui n’ont rien à voir avec ce genre d’actes », ajoute-t-il.

Une deuxième victime

Près de là, sur le boulevard des Galeries-d’Anjou, les policiers ont trouvé une autre victime, un adolescent de 17 ans atteint « superficiellement au haut du corps », a précisé Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il a été transporté à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

Il n’y a eu aucune arrestation pour le moment et on ignore si les deux adolescents sont connus des policiers. Un périmètre de sécurité a été établi sur la place Cointerel et sur le boulevard des Galeries-d’Anjou. Les enquêteurs sont actuellement sur les lieux afin de comprendre les circonstances entourant l’évènement.

Cet évènement survient alors que Thomas Trudel, âgé de 16 ans, a été tué par balle le 14 novembre dernier dans le secteur de Saint-Michel. Moins d’un mois auparavant, un adolescent de 16 ans, Jannai Dopwell-Bailey, a été assassiné dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. En février, Meriem Boundaoui, 15 ans, a été tuée par balle dans le secteur de Saint-Léonard.