Actualités

Pensionnats pour Autochtones

Les évêques catholiques du Canada verseront 30 millions

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) s’est engagée lundi à verser 30 millions de dollars « pour soutenir les initiatives de guérison et de réconciliation pour les survivants et survivantes des pensionnats autochtones, leurs familles et leurs communautés ».