PHOTO TOBY TALBOT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La famille Sackler, qui est propriétaire de Purdue Pharma L.P., s’est engagée à payer 4,5 milliards US en réponse aux réclamations de milliers de villes, d’États et de particuliers américains s’estimant lésés par sa commercialisation trompeuse et abusive de l’OxyContin.