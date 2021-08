Chroniques

Pour des Jeux inclusifs

Ça se termine dimanche. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Voir des athlètes jouer, bouger, sauter, courir, nager, rouler, gagner, perdre et continuer. Les Jeux de Tokyo, personne ne les voulait, mais ils ont eu tout le monde. Trop de moments irrésistibles. Trop de belles histoires. Maude Charron qui sort du garage de son père à Rimouski pour soulever tout le pays. Mutaz Barshim, du Qatar, et Gianmarco Tamberi, de l’Italie, qui partagent l’or comme deux gamins partagent un trésor. Luka Mkheidze, judoka français, passé d’un camp de réfugiés au podium olympique. Et le sourire de Penny, et la grâce de De Grasse, et l’humilité de Warner, et les larmes de Meaghan.